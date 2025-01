Braccio di ferro su lottizzazione post-alluvione

Su quell’urbanizzazione da poco più di 14 mila metri quadri in un terreno agricolo di Castel Bolognese non lontano dal Senio, s’era abbattuta l’alluvione. Non alla lettera: ma come effetto burocratico secondario delle esondazioni del maggio 2023. Uguale a parere negativo vergato da alcuni enti locali sulla sostenibilità ambientale in merito al rischio idraulico. Il Tar di Bologna ha ora dato ragione al proprietario del terreno, tutelato dall’avvocato Silvia Marzot: la competenza al rilascio del parere sul rischio idraulico, spettava all’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (l’ex servizio tecnico di bacino). I giudici hanno insomma annullato le deliberazioni in materia uscite dalla penne del consiglio dell’Unione della Romagna Faentina, del consiglio comunale di Castel Bolognese e del Cuav, il comitato urbanistico di area vasta.

Una verdetto che - come chiarito nella sentenza pubblicata ieri - servirà solo a eventuali fini risarcitori perché le decisioni adottate in tema di salvaguardia dall’autorità di bacino dopo l’alluvione, hanno "efficacia immediatamente vincolante" e "comportano l’immediato blocco del carico urbanistico".

A questo punto torniamo indietro di qualche tempo: fino a quando l’Unione aveva indetto una conferenza di servizi in forma semplificata dalla quale era uscito esito favorevole in merito al parere positivo delle autorità competenti. Più di recente il Cuav e la Provincia avevano però espresso all’unanimità parere negativo sulla sostenibilità ambientale in relazione al rischio idraulico. I due enti locali si erano rifatti al principio di prevenzione: evitare rischi legati a ulteriori alluvioni come quella della primavera 2023, tanto più che il Senio si trova a due passi dall’area in questione. I due pareri, ai quali si era po aggiunta una deliberazione del consiglio comunale di Castel Bolognese, avevano alimentato il no alla procedura. La parola fine era uscita da una deliberazione del consiglio dell’Unione.

Tra le altre questioni, il proprietario davanti al Tar aveva puntato il dito contro il concetto di precauzione invocato dall’amministrazione locale: ovvero non poteva a suo avviso essere inteso in termini assoluti ma doveva essere applicato con una certa proporzionalità. Come dire che la proposta non andava respinta e basta: ma gli enti locali avrebbero dovuto dettare le specifiche prescrizioni. In quanto al Cuav, non avrebbe esaminato le misure di mitigazione proposte: vedi la sopraelevazione dell’area.

Da parte sua la Provincia, in difesa del Cuav, aveva fatto notare che il ricorso andava dichiarato improcedibile per "sopravvenuto difetto di interesse" in quanto dopo le alluvioni del maggio 2023, il commissario straordinario alla ricostruzione aveva adottato un piano speciale preliminare; e poi c’era il decreto dell’autorità di bacino: per la Provincia insomma tali carte impedivano comunque al proprietario del terreno la "possibilità di realizzare allo stato attuale l’intervento proposto". E poi le deliberazioni erano successive all’esondazione del Senio: erano cioè espressione di "un rischio non certo ipotetico di eventi alluvionali come già verificasti in quell’area" con conseguente "prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza della popolazione rispetto alla legittime aspettative" imprenditoriali. E comunque - aveva proseguito a Provincia - il 31 maggio scorso erano scaduti i termini per l’approvazione dei piani attuativi. In quanto agli allagamenti, la proprietà aveva allora fatto notare che l’area era "stata allagata solo in occasione dell’evento del maggio 2023, del tutto eccezionale e dipendente da concomitanti fattori straordinari" come "dimostra il mancato allagamento negli eventi del settembre 2024".

Secondo il collegio bolognese presieduto dal giudice Ugo di Benedetto, il piano del commissario straordinario del 23 aprile scorso, esclude "nuove costruzioni nelle aree allagate o a rischio frana" in attesa dei piani di assetto idrogeologico. Cioè per ora lì non si può fare nulla. Ma il parere in tema di rischio idraulico, lo poteva dare solo l’agenzia regione. Ricorso accolto e atti annullati.

Andrea Colombari