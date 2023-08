Braccio di ferro sui contributi "Dal Governo ancora niente, la premier torni in Romagna"

"Se la presidente Meloni pensa veramente ciò che ha scritto , temo non abbia un quadro esatto della situazione in Romagna e in tutta la Regione e, forse, le dichiarazioni surreali di qualche suo collaboratore le abbiano fornito una visione totalmente distorta sull’efficacia delle misure previste dal suo governo". Il sindaco, Michele de Pascale, va dritto al punto sulla lettera inviata dalla premier Giorgia Meloni al presidente della Regione Stefano Bonaccini sull’alluvione. "Rinnovo la richiesta – prosegue – di incontrarla nei prossimi giorni, a Roma o dove ritiene, ma, forse, sarebbe meglio che tornasse in Romagna e che, se non si fida dei sindaci, anche di quelli di centrodestra a quanto pare, dei sindacati e delle associazioni di impresa, ascolti direttamente le persone colpite, visiti le case distrutte e provi a ripetere lì le 5 pagine sui 4,5 miliardi già spesi per l’alluvione". La lettera della premier, aggiunge il sindaco, "è totalmente negativa, prosegue nella narrazione surreale dei 4,5 miliardi già spesi dal governo per cittadini, imprese e opere pubbliche; rinvia ad ottobre le nostre due proposte per avere subito risorse reali per gli indennizzi a famiglie e imprese ed elude la nostra richiesta di incontrarla subito per decidere insieme come procedere". Sulla lettera interviene anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: "Avevamo posto alla premier una serie di questioni, a partire ovviamente da quella dei risarcimenti a cittadini e imprese, e avanzato alcune proposte costruttive, in spirito di collaborazione nel solo interesse degli emiliano-romagnoli". E aggiunge: "Confermo poi che al di là di quanto attivato da me insieme al dipartimento nazionale di protezione civile, nulla è arrivato in termini di indennizzi a famiglie e imprese, certo, i due Decreti adottati dal Governo hanno definito una serie di misure che però, lo si chieda ai cittadini, in questo momento non risultano funzionare. Così come nessuno disconosce il valore di quanto fatto per attivare gli ammortizzatori sociali o l’accesso al credito di una parte, sia pur ristrettissima, di aziende, così come per quelle dell’export; ma la maggioranza delle imprese ad oggi non solo non ha ricevuto un euro di indennizzo, ma neppure sa come approntare le perizie necessarie per ottenere in futuro il pieno risarcimento dei danni".

Di tutt’altro avviso Alberto Ferrero, capogruppo di FdI in consiglio comunale. "Leggo con stupore – dice – il commento che il sindaco di Ravenna ha fatto alla lettera del presidente del consiglio. Purtroppo anche a fronte di una precisa elencazione delle misure già messe in atto per un totale di oltre 4,5 miliardi e di altre che lo saranno, si continua a sostenere il contrario della verità. Questo non è più tollerabile. Quello che purtroppo ad oggi è mancato e ci saremmo aspettati che in tre mesi avvenisse, sono le scuse da parte di chi in oltre 30 anni non ha fatto niente per mettere in sicurezza il territorio".