Brandisce bottiglia al bar Immobilizzato con lo spray

Prima, completamente ubriaco, ha intimorito gli altri avventori del bar Kristal, agitando contro di loro una bottiglia. Poi, all’arrivo dei carabinieri, non ne voleva sapere di appoggiare quell’arma impropria, tanto che alla fine i militari si sono visti costretti ad ammanettarlo, dopo averlo immobilizzato con lo spray urticante, e a prenderlo in consegna è stata poi la polizia. In manette, per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, è finito un 41enne marocchino residente a Faenza, M.T., con precedenti per lesioni e rapina. Tutelato dagli avvocati Nicola Laghi e Silvia Ceroni, ieri mattina il giudice Cecilia Calandra ne ha convalidato l’arresto, disponendo per lui i domiciliari chiesti dalla difesa, mentre l’accusa, col viceprocuratore Simona Bandini, domandava la custodia in carcere in attesa del processo fissato a giugno. Ad attirare l’attenzione della pattuglia dell’Aliquota radiomobile, mentre transitava lungo la via Naviglio, è stata una donna che si sbracciava: era una barista del Kristal, dove all’interno un avventore in evidente stato di ubriachezza stava importunando gli altri clienti, agitando una bottiglia tra i tavoli.

Una volta entrati, i militari hanno notato la persona segnalata di fianco alla porta d’ingresso. Lo straniero, noto agli operanti in ragione dei suoi precedenti, è stato invitato ad appoggiare la bottiglia e ad uscire dal locale. Questo tentativo si è protratto per parecchi minuti, fino a quando l’uomo, che tendeva ad avvicinarsi con fare minaccioso ai carabinieri, si è tolto la maglia restando a petto nudo, cercando il contatto con uno dei militari che l’ha dovuto stordire con lo spray in dotazione. Ne è scaturito un parapiglia al termine del quale il 41enne è stato ammanettato e immobilizzato a terra.

Sul posto è stato chiesto anche l’intervento di una pattuglia del locale commissariato. I poliziotti a fatica sono riusciti a farlo salire sulla volante, dotata di idonea cella, per consentire il trasporto in sicurezza al comando dell’Arma, dove ha continuato a tenere un atteggiamento aggressivo. Un vice brigadiere, portato al pronto soccorso, ha riportato lesioni a una mano giudicate guaribili in 5 giorni.

l. p.