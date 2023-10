Brani di Bach e Vivaldi a Lugo con gli artisti della Cappella Musicale

L’Associazione Amici della Scuola e della Musica di Lugo propone l’ottava edizione della rassegna musicale ’Col canto - gli strumenti e la voce in concerto nei luoghi d’arte’. La rassegna 2023 prevede due concerti all’interno della chiesa del Pio Suffragio in piazza Baracca: il primo, stasera alle 20,30, coinvolgerà i solisti, il coro e l’orchestra della Cappella Musicale di San Francesco di Ravenna diretti da Giuliano Amadei. In programma musiche di Bach, Haendel e Vivaldi.