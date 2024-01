"Bravi, Lolli e Sartoni. Tra loro il nostro candidato"

Prima il Pd che annuncia la scelta della propria candidata, Elena Zannoni. Poi le voci sempre più insistenti su quello che sarà probabilmente il nome scelto per rappresentare alle prossime amministrative di Lugo il centrodestra, quello di Francesco Barone. A fronte di questi due percorsi, la coalizione formata dalla lista civica ‘Per la Buona Politica’, Italia Viva e Azione, ribadisce la scelta di proseguire con la definizione di un proprio candidato. "Per noi, così come abbiamo anche già detto in queste settimane – precisano le tre realtà politiche in una nota congiunta – il dialogo si instaura “a pari titoli”, privilegiando la costruzione di un progetto concreto e articolato per i cittadini e le cittadine lughesi, individuando le ragioni fondanti di un’aggregazione di forze eterogenee e composite, cui solo poi seguirà la naturale definizione del nome di colui o colei che riteniamo possa assumersi l’impegno e la responsabilità di garantire il raggiungimento degli obiettivi comuni. Così abbiamo fatto, aprendo il dialogo a tutti coloro che desiderano un progetto nuovo per la città, quindi a cittadini, associazioni e movimenti locali. L’innovazione parte dal metodo". Gli incontri, quindi, vanno avanti e nel contempo procede anche l’individuazione del candidato, espressione dell’accordo, che probabilmente sarà scelto fra i nomi di punta della coalizione, quindi fra quello di Roberta Bravi, attuale capogruppo di ‘Per la Buona Politica’, Fabrizio Lolli, referente di Italia Viva e Marco Sartoni, voce di Azione.

"Anche se – precisano – non ci mancano assolutamente persone di spessore, capaci di guidare il comune rappresentando tutti noi senza pregiudizi". Intanto il programma politico sta prendendo forma. "Partiamo da tutte le proposte e i progetti presentati e depositati sinora, spesso inascoltati ma già adottati da molte altre amministrazioni italiane, diversi di questi elaborati o approfonditi anche all’interno delle Commissioni nazionali Anci" spiega Roberta Bravi. "Con entusiasmo – aggiunge Sartoni – stiamo costruendo un progetto di rinnovamento per la nostra città, ascoltando i bisogni di tutti i cittadini, partendo da quelli dei giovani, troppo spesso trascurati dalla politica". Infine, la voce di Lolli: "Dobbiamo guardare avanti. Serve una crescita equilibrata delle condizioni economiche e sociali di tutta la comunità. Impresa, lavoro e scuola devono essere il motore dell’economia del benessere e il ruolo dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è fondamentale".

m.s.