Brilla la stella di Orlando

Al termine della terza semifinale sono stati resi noti i nomi dei finalisti della 42esima edizione del Pavone d’oro, concorso canoro per giovani e giovanissimi.

A Viola Zaccherini, Francesca Mordenti e Marta Xhebexhiu sono andati i premi speciali, rispettivamente Premio Simpatia, Premio Fedeltà e Premio della Critica. Le classi 3 A e 3 D dell’elementare Martiri di Cefalonia di Faenza hanno vinto il premio riservato alla categoria scuole. Con la terza semifinale si è conclusa sabato la prima tranche del concorso canoro ideato da Don Italo Cavagnini nel 1969. Si è registrato un successo senza precedenti per la manifestazione riservata agli under 18 con posti esauriti al Teatro Masini e decine di persone rimaste in fila all’esterno. Dalle tre semifinali sono stati scremati i 22 finalisti che accederanno alla finalissima in programma sabato 25 marzo sempre al Masini.

Questi i finalisti: Sofia Viggiano, Orlando Mele, Chiara e Giulia Lanzoni, Iris Cimatti, Lia Ponomarenko e Alice Lacchini (categoria A, fino a 9 anni); Lorenzo Gubellini, Maria Elena Sana, Alice Ricci e Iacopo Graziani (B1, 10-11 anni); Viola Liverani, Daniela Tonelli, Alice Mordenti e Sara Calamelli (B2, 12-14 anni); Matilde Montanari e Giada Moretti, Angie Paganelli, Giada Guerrini, Alice Rinieri, Matteo Violani, Emanuele Tedaldi e Arianna Dardi (Categoria C, 15-18 anni). Tra i finalisti della Categoria A, da segnalare il giovanissimo Orlando Mele di soli tre anni che ha retto con sicurezza il palco, incassando una vera e propria standing ovation del pubblico presente in sala. A conclusione della serata è intervenuta anche Martina Laghi, assessora alla Scuola, Formazione e Sport che ha sottolineato come il Pavone D’oro sia diventato ormai "una comunità formata da ragazzi di tutte le età, dai bimbi più piccoli fino ad arrivare a cantanti che hanno raggiunto ormai un livello professionale". Prevendita biglietti:

oggi, giovedì e martedì 21 marzo dalle 19 alle 20.30 presso la sede dell’associazione Pavone d’oro, alla parrocchia Sant’Antonino, corso Europa 73.