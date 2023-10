Brindisi con gusto a San Bernardino

"L’effervescenza che rende così esuberanti i nostri spumanti non è una caratteristica nativa del vino. O meglio, prima si fa il vino, poi gli si ‘regalano’ le bollicine. Esistono due metodi principali: il metodo ‘charmat’ e quello classico. Poi c’è quello ‘ancestrale’, metodo di vinificazione che, rispetto a quelli succitati, si potrebbe definire come il padre fondatore delle bollicine, visto che è un processo risalente ai tempi antichi". Sono le parole di Roberto Ronchi, 56enne di San Bernardino che vanta un’esperienza pluridecennale nel campo vinicolo. Sarà lui a condurre la serata, dal titolo ‘Si fa presto a dire bollicine’, in programma oggi alle 18.30 al circolo Anspi della frazione lughese di San Bernardino, al civico 4 di via Stradone (nella chiesa parrocchiale). Una serata che unirà l’arte della degustazione al piacere della buona tavola. I vini presentati, infatti, saranno accompagnati da formaggi e salumi, per poi concludere in bellezza con garganelli funghi e speck.

lu.sca.