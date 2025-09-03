’Brisi’, è online il nuovo portale degli eventi a Brisighella

Come Faenza, da ieri anche Brisighella ha un nuovo strumento per raccontare e valorizzare la propria vitalità culturale e turistica. È online brisighellaeventi.it portale creato dall’Ente Locale per raccogliere e promuovere in un unico spazio gli appuntamenti del territorio, centro storico e frazioni. Il sito, presentato ieri a Faenza alla presenza dell’assessore alla Cultura e Turismo Karen Chiarini e della dirigente dell’Unione della Romagna Faentina Benedetta Diamanti, si distingue per un’identità grafica che richiama i simboli più rappresentativi del borgo tra cui i tre colli con Rocca, Torre dell’Orologio e Santuario del Monticino, ma anche la Via degli Asini, l’ulivo e la vallata verde. Realizzato dall’agenzia Jump di Forlì su ideazione del Servizio Turismo dell’Unione, il portale è pensato per essere accessibile, rapido e semplice da consultare anche da smartphone. Offrirà un calendario interattivo, filtri di ricerca per tipologia di evento, schede complete con descrizioni, immagini, mappe e contatti, oltre alla possibilità di condividere gli appuntamenti sui social. Una sezione è dedicata anche ai luoghi simbolo della città, per accogliere turisti e visitatori e raccontare la storia di uno dei borghi più belli d’Italia. Elemento innovativo è la possibilità per associazioni e cittadini di inserire direttamente i propri eventi tramite form online o segnalazione via mail. A breve saranno attivati anche i canali social Facebook e Instagram.