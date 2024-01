Brisighella, 82enne muore dopo un incidente

È deceduto dopo quasi un mese dall’incidente stradale che lo vide coinvolto l’uomo travolto in via Fratelli Cardinali Cicognani, a Brisighella, lo scorso 29 dicembre alle 7 del mattino. Il dramma era avvenuto in corrispondenza delle strisce pedonali, non lontano dal frantoio Ossani. Sergio Scarpa, 82enne, dopo un lungo ricovero al Bufalini, è deceduto all’ospedale di Faenza, secondo quanto si apprende dall’Ausl Romagna.

Durante il lungo ricovero seguito all’incidente non aveva fondamentalmente mai ripreso conoscenza: l’impatto che lo aveva visto vittima era stato del resto assai violento; l’uomo era letteralmente stato sbalzato sul selciato. L’82enne era infatti stato investito insieme al suo cane da un furgone di tipo Fiorino, condotto e di proprietà di un brisighellese: l’animale era deceduto pressoché immediatamente, dopo una breve agonia – furono proprio i suoi guaiti a mettere in allarme alcuni passanti – mentre per l’uomo erano stati chiamati i soccorsi nel tentativo di salvarlo. Chi si trovava sul posto si rese immediatamente conto di quanto le sue condizioni fossero gravi: non a caso per lui era intervenuta anche l’elimedica che lo aveva poi portato al trauma center Bufalini di Cesena. Nonostante le cure dei medici però l’anziano non si era mai ripreso. Finché le speranze non si sono spente del tutto.

"Mi dispiace tantissimo. Quella mattina son passata da lì appena successo – scrive online un’utente dopo aver appreso la notizia, diffusasi ieri a Brisighella –. Non me lo dimenticherò più. Chiedo per favore di dare più luce a quel tratto di strada. So che sicuramente è un progetto ma è da fare il prima possibile". Sul posto in seguito all’incidente erano arrivate anche un’ambulanza e una pattuglia del Nucleo infortunistica del Comando della polizia locale dell’Unione della Romagna faentina.

Persona a quanto si apprende molto riservata, Sergio Scarpa era attualmente in pensione, dopo aver lungamente lavorato in passato allo stabilimento Omsa di Faenza, fabbrica in quegli anni icona del territorio.

"Ti avevo visto al mercato bello e sano, non immaginavo di certo che sarebbe stata l’ultima volta che ci saremmo visti – è il ricordo affidato a Facebook da un’amica – . Le auto hanno i fanali, sulle strisce si rallenta. Che dispiacere. Arrivederci, caro Sergio. Starò vicina ai tuoi cari". In tanti a Brisighella in queste ore hanno espresso condoglianze nei confronti della famiglia dell’uomo.