Brisighella ama il trekking. Ecco il Festival dei Cammini

Il 21 e 22 settembre torna ad animarsi il borgo di Brisighella con la quarta edizione del Festival dei Cammini, per scoprire le escursioni più suggestive della regione. La due giorni si svolgerà all’Ex Convento dell’Osservanza grazie al lavoro della Pro Loco di Brisighella e altre realtà locali. Nato nel 2019, il Festival dei Cammini si è affermato come un punto di riferimento per gli amanti del trekking e del turismo lento. "La nostra piccola cittadina – dice Valeria Benini, presidente della Pro loco di Brisighella – è il luogo ideale per il turismo lento; tanti turisti stranieri come in questo momento non si sono mai visti a Brisighella: non sono solo europei, ma ad esempio arrivano anche molti americani". Il Festival offrirà anche l’opportunità di immergersi nella natura incontaminata del Parco Regionale della Vena del Gesso. Durante il Festival, verrà distribuito il "Taccuino dei Cammini 2024", una piccola guida che accompagnerà turisti e camminatori alla scoperta dei cammini che attraversano il territorio romagnolo, tra borghi antichi e paesaggi mozzafiato.

"Il cammino – spiegano dal Gal Altra Romagna – è un’esperienza che oggi incontra il nostro essere presi dal quotidiano e dall’interconnessione. Favorire questo festival vuol dire richiamare gente appassionata, che poi favorisce anche la realtà economica dell’Appennino romagnolo". Protagonisti e novità del Festival saranno i libri: narrativa di viaggio, storia, natura, romanzi di formazione, poesia, narrativa per bambini e molto altro; inoltre, case editrici e autori provenienti da tutta la Romagna e oltre saranno presenti per colloquiare con i visitatori e firmare copie dei loro libri. "Il Cammino può avere diverse dimensioni, non solo quella fisica – sostiene Anna Borsarelli, curatrice dell’area libri del Festival –. I libri ben rappresentano il viaggio in tutte le sue forme, portandoci in luoghi ed epoche diverse e guidandoci nell’esplorazione dei sentimenti e dell’animo umano".

Le presentazioni dei libri si terranno nella sala del Refettorio. Tra gli ospiti di punta, Marcello Simoni, che condurrà i presenti direttamente nel medioevo con il suo bestseller "L’enigma del cabalista". Nel Chiostro dell’Osservanza sarà allestita e inaugurata sabato 21 settembre alle 16.30 la mostra di Alberto Mingotti "Scultura colorata". Dalle 18 sarà aperto lo stand gastronomico a cura dell’Associazione Feste Medievali di Brisighella. Sabato 21 sarà presente la Scuola Masironi con "Ensemble di violino e chitarre" e alle 20 si svolgerà il concerto del Duo L’Amaranta; dalle ore 21/21.30 il concerto dei Santa Balera. Domenica 22 spettacolo di Maria Pia Timo, attrice e comica di Faenza. Alle 19.30 la lettura/concerto "Rime d’Amore" di Torquato Tasso, con Giovanni Tonelli alla voce, accompagnato dall’arpa celtica di Marta Celli. Alle ore 22 nel Chiostro dell’Osservanza chiuderà il Festival il musicista Carlo Calderano.

Caterina Penazzi