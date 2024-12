Brisighella, domani apre le porte la Casa della Comunità

Open day della Casa della Comunità di Brisighella domani dalle 9.30 alle 13 in via Fratelli Cardinali Cicognani 76. Sarà presente il personale del Servizio di Igiene pubblica che fornirà consigli su sana alimentazione e adeguata attività fisica. È inoltre prevista una giornata vaccinale straordinaria e informazioni sullo screening del cancro del colon retto attraverso la ricerca del Sangue occulto fecale (Sof). La Pediatria di comunità allestirà uno spazio di intrattenimento per bambini. Verrà presentato il Servizio di Psicologia territoriale, il Profilo di Salute del territorio, la Carta dei servizi e l’Infermiere di famiglia e comunità (Ifec). Sarà possibile anche partecipare a una visita guidata alla chiesa di San Bernardo di Brisighella.