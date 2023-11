Brisighella, domani torna la 64° Sagra dell’ulivo e dell’olio

Domani torna a Brisighella uno degli eventi più importanti per il Borgo, la 64° Sagra dell’ulivo e dell’olio, che celebra i ricercati oli extra-vergine brisighellesi, il Brisighello D.O.P. e il Nobil Drupa. La sagra chiude in bellezza la rassegna delle Quattro sagre per tre Colli che allestirà in piazza Marconi i mercati dei prodotti tipici, nelle altre vie e piazze del centro storico mercati ambulanti dalle 9 alle 20. Nella mattinata camminata nel “sentiero dell’olio” con partenza alle 9 davanti alla Tenda Cab-Terra di Brisighella in piazza Marconi. Dalle 11 stand gastronomico in via Fossa con menù a tema. In piazza Carducci musica con la Band Strada 302. Inoltre, il pomeriggio sarà allietato dalla sfilata nel centro storico della Banda del Passatore di Brisighella con le majorettes e gli sciucaren.