Brisighella, donati 7.400 euro per la Collegiata

Giovedì scorso sono stati consegnati al nuovo parroco di Brisighella don Marco Ferrini 7.400 euro per la ristrutturazione della Collegiata di San Michele Arcangelo e per la messa in sicurezza della Chiesa del Monticino.

"Siamo molto contenti – dichiara Widmer Valmori, presidente del Circolo Anspi G. Borsi di Brisighella – della cifra che siamo riusciti a raccogliere grazie alle due serate organizzate: la prima per la settimana dedicata alla Festa del Monticino, venerdì 8 settembre, con la Festa Vintage “Brisighella’80-‘90”, la seconda il 29 settembre per la Festa del Patrono con la seconda edizione della Festa di San Michele Arcangelo".

Continua la nota: "Sono state due serate ben riuscite con musica e intrattenimento con lo scopo principale di devolvere l’intero ricavato dello stand gastronomico, della lotteria e delle offerte libere per la ristrutturazione della Collegiata di San Michele Arcangelo e per la Chiesa del Monticino. Devo dire però che siamo andati oltre il successo sperato grazie ai tanti volontari, alle tante realtà associative brisighellesi che si sono unite a noi del Circolo G.Borsi non solo per raccogliere soldi ma per dare quel senso di vicinanza alla parrocchia che è fondamentale per la comunità. Queste due serate hanno avuto un importante scopo aggregativo culturale e sociale: tutta Brisighella, credente e non, è consapevole dell’importanza non solo religiosa ma anche sociale e culturale della riapertura della Collegiata e del Santuario del Monticino. Sono due simboli di Brisighella e siamo contenti che tutta la comunità brisighellese abbia risposto con grande partecipazione ai nostri due eventi".

Spiega ancora Valmori: "7.400 euro non è certamente una cifra sufficiente per sistemare le cose, ma, come diceva Madre Teresa di Calcutta, quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma l’oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo".

A lato la foto della consegna con assegno simbolico