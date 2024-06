Brisighella, due giovani travolti da un’ambulanza

Prima la pioggia scrosciante, poi l’incidente che ha visto coinvolti due mezzi di soccorso e due giovani pedoni, uno dei quali, di 34 anni, ferito in maniera seria. È successo domenica sera a Brisighella, nel corso delle Feste Medievali. Erano da poco passate le 19 quando un’ambulanza della Croce Rossa Italiana, con a bordo un equipaggio composto da 3 volontari del Comitato di Faenza, ha accidentalmente investito due persone di circa trent’anni. L’equipaggio era presente in loco per prestare assistenza sanitaria durante l’evento e aveva da poco terminato il servizio. L’ambulanza quindi, con a bordo i tre volontari, stava procedendo lungo la Strada Provinciale 23 che dalla Rocca Veneziana porta verso il centro di Brisighella quando, per cause in corso di accertamento, l’autista ha perso il controllo del mezzo investendo alcuni pedoni che in quel momento stavano percorrendo il tratto lateralmente lungo la carreggiata. Il caso ha voluto che proprio in quel punto, oltre il tornante all’inizio dell’area di parcheggio, si trovasse un pick up in dotazione al Gruppo Volontari di Brisighella, sul quale l’ambulanza ha terminato la propria corsa. Nell’urto il pick up ha sfondato il muretto laterale adiacente, evitando così che l’ambulanza potesse precipitare nel dirupo sottostante. I pedoni coinvolti invece facevano parte di una comitiva di trentenni che si erano recati a Brisighella per assistere alle Feste Medievali: due donne di Forlì e un uomo di Ravenna.

Una delle due giovani è stata ferita lievemente nell’urto, mentre è stato l’uomo a riportare le conseguenze più gravi del sinistro. Immediata si è attivata la macchina dei soccorsi: l’equipaggio dell’ambulanza coinvolta ha prestato le prime cure del caso, nel frattempo sono sopraggiunti i sei volontari dell’associazione brisighellese in servizio di Protezione Civile durante l’evento, oltre ad alcuni turisti tra i quali un medico di Gubbio che si trovava nei paraggi. Sul posto inoltre si sono precipitati i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile del comando di Faenza ed i militari dell’Arma della stazione di Brisighella, oltre all’equipaggio del 118 Romagna Soccorso, intervenuto con due ambulanze e con l’Elimedica. L’intervento del mezzo aereo si è reso necessario proprio per le condizioni dell’uomo, rimasto schiacciato tra l’ambulanza ed il pickup della Protezione Civile. Il medico è stato calato con la fune sul luogo dell’incidente. Il giovane, che ha rimediato lesioni molto gravi, è stato quindi trasportato in codice rosso all’Ospedale Bufalini di Cesena dove gli è stata amputata una gamba. Una delle due ragazze è stata invece trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Faenza con un codice di media gravità. Adesso sono in corso le indagini dei carabinieri che avranno il compito di accertare l’esatta dinamica del sinistro. Non è escluso che a causare la perdita di controllo sia stato un guasto meccanico, oppure le condizioni dell’asfalto reso viscido dal temporale. Entrambi i mezzi coinvolti, l’ambulanza e il pickup, sono stati infatti sequestrati e sono a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.

Damiano Ventura