Brisighella è pronta: si torna nel Medioevo

Il 31 maggio, 1 e 2 giugno Brisighella tornerà indietro nel tempo con il seicentenario della Battaglia di Pieve Tho dell’anno domini 1425/2025, tre giorni e due notti di rievocazione storica dai 600 anni della famosa battaglia tra i fiorentini e i manfredi di Faenza. "Con le Feste Medioevali il nostro borgo si trasformerà in una vera esperienza medievale – dice l’assessore Karen Chiarini – sarà ricco di spettacoli, sapori e didattica, che vedrà protagonisti la Rocca e l’Avamposto. Oltre a richiamare turisti romagnoli e italiani, ci stiamo spostando al turismo europeo e americano". L’evento è organizzato dall’Associazione Feste Medievali di Brisighella, con l’amministrazione, la Pro loco di Brisighella, l’associazione ’Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae’, i ’Tamburi Medioevali di Brisighella’ e la ’Compagnia SanctiRuffilli’: la parola d’ordine è rievocazione. "Salendo gli scalini della fortezza, sui bastioni ci saranno otto compagnie selezionate di rievocazione storica – dice Gian Luca Bassi, responsabile spettacoli – alcuni rappresentanti delle compagnie ricreeranno, tra l’esterno e l’interno della Rocca, la battaglia di Pieve Thò, che verrà descritta dalla voce fuori campo del professore Riccardo Dal Monte".

Entrare nella Rocca sarà un vero e proprio salto nel tempo, alla scoperta di armi, cerusico, cucina e vestiario del tempo, ma non solo. "All’esterno della Rocca – dice Gian Luca Bassi – ci saranno i Mercenari d’Oriente, acrobati circensi professionisti, i Giullari di Spade e Le Danzatrici, Caronte, la donna corvo e tanto altro". Si cercherà di riportare le Feste Medievali a quello che erano nel passato, anche grazie al terzo Torneo della Balestra Manesca, il Torneo di Fanteria e il mercato medievale ai piedi della rocca, composto da banchi con espositori e merci a tema, aperto sabato e domenica dalle 10 alle 23 e lunedì dalle 10 alle 20. Non mancherà il menú enogastronomico dell’Hosteria medioevale presso la Rocca, dalle 11 alle 23 di sabato e domenica e dalle 11 alle 20 di lunedì. Il biglietto, di 7 euro per gli adulti, 1 euro per i residenti a Brisighella e gratuito fino ai 14 anni, comprende l’ingresso alla Rocca e al Museo Ugonia.

Caterina Penazzi