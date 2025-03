Brisighella e Riolo, all’opera per tornare alla normalità

A Brisighella, il comune che ha subìto più danni in provincia durante l’ultima emergenza maltempo, venerdì il fiume Lamone ha rotto l’argine nella parte a valle dell’abitato allagando la zona delle terme, già alluvionata a maggio 2023 e a settembre 2024. "Le sessanta persone che erano sfollate sono rientrate a casa – fa il punto la vicesindaca Marta Farolfi –. Dove è arrivato il fango sono in corso i lavori di pulizia e stanno lavorando gli spurghi. Le gru stanno rimuovendo i tronchi che si sono accumulati in prossimità dei ponti. A parte i campi da tennis, che sono finiti completamente sott’acqua, al campo sportivo siamo abbastanza avanti". Nei giorni scorsi, infatti, il Brisighella calcio ha lanciato un appello alla cittadinanza per liberare dal fango il campo dove domenica prossima si dovrebbe disputare la partita Brisighella Val Lamone contro Psp Imola. "In moltissimi – continua Farolfi – hanno risposto e il presidente è ottimista di poter disputare regolarmente la partita". Per proteggere la zona delle terme, secondo la vicesindaca, "sono necessari interventi strutturali, come il prolungamento del muro di contenimento. Muro che ha retto, ma che non arrivava al punto a valle dove l’argine si è rotto e da cui l’acqua è risalita. Bisogna fare in fretta". A Brisighella si è verificata anche una frana su via Valnera, che "è percorribile a senso unico alternato, ma necessiterà di un bypass. Stiamo verificando tutte le frane in zona: risultano stabili", conclude Farolfi.

Proprio una frana è stata la criticità principale a Riolo Terme dove venerdì, in via Rio Basino, sono rimaste isolate 35 persone. "Per liberare la strada ci sono volute 10 ore, ma la viabilità è stata ripristinata. Altre due frane più lievi anche in via Rio Cugno e in una strada vicinale", spiega la sindaca Federica Malavolti. L’attenzione, tuttavia, rimane alta anche sul fiume Senio, dove "la piena ha causato ulteriori corrosioni spondali, peggiorando le condizioni vie lungofiume Bertozzi e Rio Ferrato. I relativi interventi erano già programmati in somma urgenza dopo il 18 settembre", spiega Malavolti. Poi conclude: "Se non realizziamo le opere necessarie alla messa in sicurezza, la popolazione continuerà a essere insicura e prima o poi abbandonerà il territorio".

È stata risparmiata invece Faenza, dove l’allagamento dei campi coltivati al confine con Brisighella, facendo da cassa di espansione per il Lamone, ha protetto la città. "Stiamo controllando tutto il sistema arginale, che ha tenuto ma potrebbe presentare effetti collaterali – spiega il sindaco Massimo Isola –. Sono state fondamentali le opere realizzate a seguito delle alluvioni come il muro di via Renaccio e il sistema di idrovore temporanee installate insieme a Hera, che ha evitato un’alluvione secondaria dal sistema fognario". Rimane critica, invece, l’affluenza del torrente Marzeno nel Lamone dentro la città. "Per fortuna – spiega Isola – il Marzeno non è stato coinvolto dalla piena, ma bisogna trovare una soluzione strutturale. Inoltre, è necessario costruire dei percorsi di tracimazione a sud della via Emilia che consentano al fiume di entrare in città con portate minori". Due punti che Il sindaco di Faenza domani solleverà di fronte al commissario per la ricostruzione Fabrizio Curcio. "Gli chiederò di stralciare dal piano strategico degli interventi esecutivi mirati, da realizzare il prima possibile, e di affrontare con coraggio il tema della delocalizzazione di quelle abitazioni sparse che si sono allagate già tre o quattro volte, in zone dove il fiume potrebbe tracimare per salvare la città. Poi, chiederò sostegni adeguati agli agricoltori proprietari delle terre continuamente alluvionate", conclude.

Lucia Bonatesta