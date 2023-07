Brisighella, festa non autorizzata: sanzioni penali e amministrative

Musica a tutto volume, i residenti chiamano le forze dell’ordine. E alla fine salta fuori che la festa da cui proveniva non era autorizzata: sono scattate così sanzioni penali e amministrative per gli organizzatori.

L’episodio è successo in una frazione del Brisighellese, dove nella notte tra sabato 15 e domenica 16 luglio i carabinieri della cittadina e di Faenza, assieme agli agenti della polizia dell’Unione della Romagna Faentina, a seguito di numerose segnalazioni da parte di residenti che lamentavano musica a tutto volume, sono intervenuti in un fabbricato tra le colline dove si stava svolgendo una festa con tanto di somministrazione di bevande. Agenti e militari dell’Arma hanno quindi preso contatto con gli organizzatori dell’evento, appurando con una serie di accertamenti che il raduno, malgrado fosse stato pubblicizzato come festa privata, era in realtà un evento pubblico a tutti gli effetti. Per l’assenza delle autorizzazioni dovute in caso di manifestazioni pubbliche, sono quindi scattate sanzioni penali e amministrative.

Erano mesi che i residenti della zona segnalavano alle forze dell’ordine e alla polizia locale lo svolgimento di feste con musica a tutto volume, che turbavano il loro riposo.