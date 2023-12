Brisighella, il Pd attacca la giunta Pederzoli: "Incongruenze e mancati investimenti"

Sul bilancio del Comune di Brisighella va all’attacco il Pd: "Dopo aver evidenziato nei giorni scorsi le incongruenze e i mancati investimenti – si legge in una nota –, come la piscina delle Terme, ora è il momento di evidenziare le criticità della spesa corrente. Negli ultimi anni, covid e alluvione, sono state riversate nelle casse dei Comuni una moltitudine di risorse mai viste. Il Comune di Brisighella ha avuto negli ultimi anni grandi avanzi di amministrazione (tra i 700 mila e 1,19 milioni di euro). Se pur con un importante avanzo di amministrazione sono incrementati i proventi da tributi. Negli ultimi 4 anni i proventi da tasse per il Comune di Brisighella sono aumentati di +124.577 euro". Secondo la sinistra "la Giunta Pederzoli non ha messo in campo nessuna politica di defiscalizzazione a favore dei cittadini di Brisighella e sull’Imu. Al contrario negli ultimi anni si sono visti più che raddoppiare i costi per organi istituzionali +120.000 euro. Nel 2018 il costo degli organi istituzionali era di 99.000 euro, oggi con la Giunta Pederzoli è di 219.000 euro. Poi però vediamo che circa la stessa cifra, -122.180 euro, è stata tagliata alla missione delle politiche sociali e per la famiglia. Un taglio complessivo del 19% rispetto al 2023".

Non solo, attaccano i Dem: "Il nostro Comune è fanalino di coda sugli alloggi Erp. A Brisighella sono 204 i mesi di inoccupazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica liberi, rispetto ad esempio ai 65 di Casola Valsenio e ai 30 di Castel Bolognese. Se usciamo dei servizi alle famiglie e alle fasce della popolazione più debole e ci concentriamo sul rilancio del territorio, vediamo come ci sia stato un taglio anche alle spese per il turismo - 22.000 euro rispetto all’anno precedente. Dopo un anno disastroso come il 2023 con un calo vertiginoso sia di arrivi (-19,5% rispetto al 2019) che di presenze (-18,5%) agli ultimi dati pubblicati sulle statistiche ufficiali del turismo, la Giunta Pederzoli ha ben pensato di tagliare piuttosto che attuare una politica forte di rilancio".