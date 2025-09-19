Brisighella, la sala mostre ’Manica’ intitolata al professor Domenico Dalmonte

Attraverso i suoi disegni ha raccontato scorci e ambienti unici di Brisighella e i suoi tesori. A Domenico Dalmonte, conosciuto dai suoi concittadini come ’Mengo’, è stata intitolata la sala mostre ’Manica’ su iniziativa dell’Amministrazione comunale. Dalmonte, nato in città il 27 agosto 1915 e morto il 19 marzo 1990, si è sempre contraddistinto per il suo impegno nell’insegnamento e nella divulgazione, con una numerosa produzione artistica. A lui è anche intitolata la scalinata che collega la via Porta Bonfante con la Rocca Veneziana, percorso pedonale spesso ritratto in molteplici nelle sue xilografie, la tecnica di incisione tra le preferite dell’artista. "Con questa iniziativa – sottolinea l’assessore alla Cultura Karen Chiarini – abbiamo voluto ulteriormente rafforzare il legame tra il professor Dalmonte e la sua Brisighella. Grazie alle sue opere è riuscito a immortalare la città con il potere dell’arte". Nato nella frazione di Villaggio Strada, figlio di un falegname la cui bottega ha certamente influito, fin già negli anni giovanili, sull’esperienza del futuro artista. A soli 15 anni ha iniziato la sua attività nella Tipografia Valgimigli di Brisighella e contemporaneamente ha frequentato la scuola di disegno per Arti e Mestieri diretta dal maestro Giuseppe Ugonia. Nel 1953 si è diplomato in Decorazione all’Accademia di Belle Arti di Bologna, sotto la guida di professori come Giovanni Romagnoli e Giorgio Morandi. Ha poi insegnato Educazione artistica in diverse scuole della Romagna e dal 1973 ha ricoperto l’incarico di Ispettore Onorario per la conservazione dei Monumenti e degli oggetti d’Antichità e d’Arte della Provincia di Ravenna. La xilografia è stata una delle tecniche preferite dall’artista.