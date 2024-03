Brisighella, l’assessore Monti lascia

Avvicendamento nella giunta comunale di Brisighella: a partire da oggi l’assessore al Turismo Gian Marco Monti non fa più parte della compagine di governo del sindaco Massimiliano Pederzoli. Monti ha annunciato le sue dimissioni ieri, motivandole con ragioni di natura personale: "Motivi personali e di lavoro non gli permettono di portare a termine l’incarico – ha scritto il sindaco in una nota –. A nome mio e dell’intera giunta desidero ringraziarlo per la collaborazione e l’impegno profusi in questi anni, augurandogli ogni successo e soddisfazione per le attività che ha intrapreso lontano da Brisighella".

Gian Marco Monti, l’assessore più giovane della giunta, ha ringraziato il sindaco "per avermi dato la possibilità di fare questa intensa esperienza, per la fiducia e la stima profuse nei miei confronti e ricambiate sempre allo stesso modo, stima e fiduccia che rimarranno tali anche nel tempo a venire. Ringrazio tutti i componenti della giunta, con i quali si è instaurato un rapporto di amicizia e di fiducia reciproca, e di condivisione quasi totale delle scelte fatte per il bene di Brisighella. Ritengo doveroso esprimere la profonda stima nei confronti dei consiglieri di maggioranza e di opposizione per il loro impegno e la passione nell’espletamento del loro ruolo politico".

Monti, oltre alla delega al Turismo, era titolare anche di quelle ad Ambiente, Comunicazione, Innovazione tecnologica, Servizi demografici e sportelli polifunzionali, Politiche giovanili e gemellaggi. "Nei prossimi giorni – ha concluso il sindaco Massimiliano Pederzoli – indicherò chi subentrerà nelle varie deleghe assessorili, in modo che i cittadini abbiano un punto di riferimento".

Per il nuovo assessore si tratterà di un mandato di appena quattro mesi, al netto di eventuali riconferme all’indomani delle prossime scadenze elettorali.

A giugno infatti Brisighella andrà al voto insieme alla quasi totalità dei comuni della provincia di Ravenna, 14 su 18 (fanno eccezione il capoluogo, Faenza, Riolo Terme e Bagnara). I riflettori nella cittadina collinare sono già puntati per una sfida che vedrà il centrodestra e l’attuale sindaco Pederzoli fronteggiare probabilmente una realtà civica che sta prendendo corpo in queste settimane, nata, come tengono a sottolineare i suoi promotori, "lontano dalle sedi dei partiti".

Brisighella è l’unico comune della provincia di Ravenna governato dal centrodestra (Bagnara è guidata da una realtà più specificatamente civica, benché il centrodestra avesse sostenuto l’attuale giunta), che punta ovviamente a riconfermare l’exploit elettorale di cinque anni fa.

f.d.