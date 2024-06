Brisighella, lavori alla Collegiata. La chiesa riaprirà tra un anno

Dopo una fase di opere preliminari, indagini, progetti e autorizzazioni si è concluso l’iter tecnico e di affidamento dei lavori finalizzato all’inizio dei lavori della chiesa di San Michele Arcangelo di Brisighella che è previsto per domani.

La chiesa, inagibile da fine luglio 2022 a seguito di dissesti strutturali che riguardano in particolare la cappella del Crocifisso, verrà sottoposta a lavori di restauro scientifico che saranno realizzati per quanto concerne le opere edili dalla Cmcf di Faenza. I lavori sono finanziati dalla parrocchia con proprie risorse e con il contributo di fondi 8xmille della Cei (Conferenza episcopale italiana). A questi finanziamenti si è aggiunto il sostegno di diverse donazioni private e del ricavato della raccolta fondi promossa dalla parrocchia. Sono inoltre stati richiesti anche contributi di finanziamenti pubblici (al Ministero della Cultura) per i quali la parrocchia è in attesa di risposta di ammissibilità. I lavori di restauro previsti hanno particolare complessità tecnica e riguarderanno la chiesa e la sagrestia (che verrà trasformata in cappella invernale per una corretta gestione dei consumi). Il completamento delle opere e la riapertura della chiesa sono previsti per la fine dell’estate 2025.

"Siamo tutti desiderosi – dice don Marco Ferrini –, per prima la comunità che potrà appropriarsi dei propri spazi. Non avere la chiesa parrocchiale è limitante sia in termini di organizzazione pratica sia in termini di Comunità. Avere la chiesa a disposizione invece da una sensazione diversa alla comunità. Tra attendere l’inizio e attendere che i lavori vengano eseguiti è diverso. La sensazione è che ci sia bisogno di un centro per la comunità parrocchiale. Ci serviamo adesso della chiesa dell’Osservanza. I fedeli di tanto in tanto hanno chiesto quando i lavori sarebbero cominciati. Comunque la collegiata di San Michele è visitata anche dai turisti, e la vita del paese significativamente passa anche da lì".

"Siamo contenti che ci siano le risorse e che inizino i lavori alla Collegiata – afferma il sindaco Massimiliano Pederzoli, da poco riconfermato alla guida del paese –. Per Brisighella è un’istituzione la chiesa di San Michele e allo stesso modo spero che prima o poi si riescano a trovare le risorse anche per la chiesa del Monticino. Per quanto riguarda la Collegiata si consideri che metà della centralissima Piazza Carducci è la chiesa per cui il fatto che tornerà agibile è positivo anche sul piano turistico ed affettivo".