Brisighella, riaprirà lo storico Bar Carletto

Riaprirà nella nuova stagione il Bar Gelateria Carletto, locale presente a Brisighella dal 1946, ormai storico ritrovo per tutti e prima tappa dei turisti. A gestirlo sarà il giovane brisighellese Alessandro Liverani, classe 1990, conoscitore del mondo e della cucina. Al Civico 26 di via Alberto Baccarini, in pieno centro storico, il bar era stato chiuso a dicembre 2024 per l’anzianità dei gestori che dal 1981 lo portavano avanti con tanta passione. All’inizio dell’estate l’appello di uno dei soci Marino Di Fabio: "Siamo disposti a dare le nostre ricette, mettiamo a disposizione la nostra esperienza". E così sarà per Alessandro Liverani, che comprerà il locale a fine novembre. "Ho chiesto informazioni il 26 maggio, il giorno prima di partire per la Colombia -dice Alessandro Liverani, diplomato come operatore turistico- poi è diventato tutto ufficiale a luglio quando ero in mezzo alla navigazione del Rio delle Amazzoni, la connessione andava e veniva; poi l’accordo finale e la discesa in un paesino, non senza difficoltà, per stampare i documenti: a novembre ci sarà il rogito ufficiale". Una vita di viaggi e tante diverse esperienze: dalla guida escursionistica, al bagnino fino al beverage per La Fenice Catering. Dal 2019 anche cuoco su barca a vela. "Ho viaggiato tanto per lavoro e ho impiegato il mio tempo libero alla scoperta del mondo; è arrivato il momento di mettere in campo quello che ho imparato, il mio fermarsi è relativo perché è per portare avanti un progetto". Ma tra un viaggio e l’altro, la base è sempre rimasta Brisighella. "Negli ultimi 15 anni sono sempre stato di passaggio, ma ho notato che il borgo aveva bisogno perché è sempre più ricercata dai turisti, essendo uno dei più belli d’Italia; spero di avere voce nella situazione turistica: l’obiettivo è aprire a primavera 2026 con l’avvio della stagione a Brisighella, quando il borgo è già pieno di turisti stranieri; mi preoccupa solo la situazione ferroviaria, il treno è percentuale di apporto turistico".

Ma tante sono le speranze di continuare a offrire il bel servizio di Carletto a Brisighella e, insieme alla tradizione, non mancano nuove idee. "La gelateria rimarrà, i vecchi gestori si impegneranno per farmi arrivare al loro livello -afferma Liverani- penserò a colazioni anche per i turisti stranieri, inoltre vorrei fare un bell’aperitivo, ad esempio una sorta di tapas bar e un american bar serale; voglio sfruttare a pieno il giardino; costruirò il mio staff per ampliare i servizi, priorità a chi conosce le lingue straniere". Si punterà anche sugli eventi del territorio e sui giovani. "Vorrei sviluppare attività serali, anche in concomitanza degli eventi della Proloco -conclude- mi piacerebbe creare un fulcro giovanile".

Caterina Penazzi