Brisighella torna al Medioevo nel weekend del 2, 3 e 4 giugno

Si svolgeranno nel fine settimana da 2 al 4 giugno le Feste Medievali di Brisighella. Lo ha annunciato l’associazione ‘Brisighella Medievale 1413’ che prende il nome dall’anno, 1413, in cui fu istituita la Contea di Brisighella e di Val d’Amone, evento rievocato nel 2022. Quest’anno le Feste si ispireranno alla battaglia della Pieve di Tho del 1425, combattuta tra gli abitanti della Val di Lamone e l’esercito fiorentino che doveva attaccare Faenza con un esercito di cinquemila cavalieri e molte genti a piedi guidati da Otto da Montone e Nicolò Piccinino. Gli abitanti di Brisighella e altre comunità di Val di Lamone sconfissero l’esercito fiorentino, uccidendo Otto da Montone e facendo prigioniero il Piccinino.

"Della battaglia della Pieve di Tho parlerà la sera di sabato 3 giugno, in piazza Carducci, il prof universitario Riccardo Dal Monte" anticipa Gianmarco Monti, assessore al Turismo di Brisighella, annunciando i punti salienti delle Feste 2023: "Quest’anno sarà particolarmente curata l’ambientazione in tema medievale nella quale si muoveranno ed esibiranno diversi gruppi di rievocazione storica, tra cui la locale Contea Brasichellae et Vallis Hamonis. Saranno presenti pure cavalieri con le armature che si rifanno a quelle dei ‘cavalieri pesanti’ del 1425. Ci saranno pure gruppi di musica medievale: quest’anno nelle serate del 2 e 3 giugno si esibiranno i Bohemian Bards da Praga, noti in tutta Europa. Una particolare attrazione sarà per i piatti della cucina medievale, preparati dall’Hosteria Medievale di via Fossa e dai ristoranti del centro. A questo proposito mi piacerebbe che venisse proposto anche qualche piatto dal libro ‘La mia cucina medievale’ del brisighellese Tarcisio Raccagni, da poco scomparso. Poi saranno allestiti oltre trenta banchi di artigianato a tema, mentre per le strade si esibiranno giullari, giocolieri, danzatrici e mangiafuoco". Sarà attiva una navetta, andata e ritorno, tra i parcheggi delle Terme e via Fossa. L’ingresso il 2 e 3 giugno, dal pomeriggio alla mezzanotte, sarà di 5 euro e gratuito per gli under 14 anni e per i residenti di Brisighella; gratis il 4 giugno.

Beppe Sangiorgi