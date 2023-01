Brisighella, verso la fine il cantiere di via Maglioni

Le barriere che delimitano il cantiere sono state tolte, e rispetto a pochi giorni fa ieri il marciapiede era quasi definitivamente ultimato. Fotografia dello svolgimento dei lavori in corso in via Maglioni a Brisighella: tre operai al lavoro di fronte alle attività commerciali poco distanti dall’incrocio con le terme e un semaforo per regolare il senso di marcia unico alternato sulla carreggiata. E ieri c’era anche un appunto su un cartello che segnalava che sarebbe stato presto appianato l’asfalto.

Questo, di competenza della provincia, è un passaggio necessario per livellare il piano stradale al nuovo marciapiede.

I lavori dovevano essere ultimati a dicembre, e in seguito il comune aveva concesso una proroga : "Un mese per via dei lavori accessori – chiarisce il sindaco Massimiliano Pederzoli –, ovvero l’attività di sistemazione delle tubature che come in ogni città sono vecchie ed avevano subito diversi rattoppi".

Una situazione non nuova, che oltretutto si era verificata sei mesi fa anche dall’altra parte della strada dove erano stati eseguiti lavori analoghi. Nello svolgimento dei due stralci (uno per ciascun lato di carreggiata) erano state modificate anche le spese in virtù della scelta di una pavimentazione differente rispetto a quella originaria, inoltre si era provveduto allo smussamento degli angoli dei marciapiedi ed era stato oggetto di verifica anche l’abbattimento delle barriere architettoniche, obbligatorio per legge. Nonostante la proroga comunque si è verificato un ritardo nel completamento dell’opera tanto che "Dal 13 gennaio è scattato il regime di penali – specifica il primo cittadino –, e come previsto dalla normativa sarà decurtato per ogni giorno di ritardo una quota pari a un millesimo dell’opera".

Proprio in virtù di tali ritardi la ditta incaricata dei lavori aveva ricevuto solleciti non solo dall’amministrazione brisighellese, che ne ha anche discusso durante l’ultimo consiglio comunale, ma anche dai titolari delle attività di via Maglioni i quali avevano lamentato disagi e problematiche di vario tipo a causa della presenza del cantiere di fronte alle rispettive attività."Sicuramente i lavori non hanno aiutato l’affluenza dei clienti durante il periodo festivo – ha evidenziato Andrea Zauli, il proprietario della lavanderia a gettoni di fronte al cantiere –. E prima della messa in posa del marciapiede avevo chiesto e sollecitato almeno la disposizione di una tavola di legno per evitare che i clienti dovessero camminare sul fango".

Circostanze che hanno avuto il medesimo riscontro anche nelle vicine attività commerciali. Anche sul piano della sicurezza negli attraversamenti pedonali: Via Maglioni infatti è una delle principali strade che collega Faenza a Brisighella, ma è importante anche per la viabilità interna. La conclusione dei lavori comunque è vicina almeno per quanto riguarda i marciapiedi, un progetto che prevede inoltre parcheggi, illuminazione e alberature, e che non si completerà solo con via Maglioni ma anche con la riqualificazione delle strade limitrofe, su cui l’amministrazione comunale ha investito molto in termini economici ed anche come biglietto da visita per la cittadina.

Damiano Ventura