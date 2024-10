Brividi al Nightmare Fest

Ultimi fuochi, oggi e domani, per il Nightmare Film Festival al Teatro Rasi di Ravenna. Alle 14 proiezione di Minamata Mandala di Hara Kazuo (Giappone, 2020, 6h12’) il documentario monstre che ha impegnato l’autore circa vent’anni, di cui 15 nella ripresa e 5 nel montaggio.

Alle 15 il corto Un passatore di Pablo Poletti e il lungometraggio Dario Argento panico di Simone Scafidi. Alle 18, per il concorso internazionale lungometraggi, verrà proposto The horse tail, della regista polacca di Justyna Łuczaj-Salej, la versione “spazzatura” del mito di Edipo. Alle 21 consegna della Medaglia al Valore, creata dalla mosaicista Dusciana Bravura a Federico Zampaglione. Un riconoscimento alla sua arte a 360 gradi, dal cinema alla musica. Domani alle 10 verranno festeggiati i sessant’anni di un capolavoro come Chinatown di Roman Polanski. Alle 11, masterclass di cinema con Hara Kazuo. Alle 15.30 verrà proiettato l’ultimo film in gara per il Concorso Internazionale lungometraggi, il canadese Vampire zombies… from space! di Michael Stasko,. Alle 18 i corti in gara per il Concorso Europeo Cortometraggi - Premio Méliès D’Argent. Alle 20, si svolgerà la premiazione dei diversi concorsi. Infine, alle 21.30 si potrà assistere alla proiezione del film di chiusura che sarà Il regno animale, proposto anche per la sezione Contemporanea, del regista Thomas Cailley.