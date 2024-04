Brizzi: "Vi spiego il potere nell’antica Roma"

Tra i massimi studiosi di storia romana, professore emerito all’Università di Bologna, Giovanni Brizzi domani alle 17 è alla Feltrinelli di Ravenna per presentare il suo libro ‘Imperium. Il potere a Roma’. Alle 21 sarà all’Ala d’Oro di Lugo, ospite del Caffè letterario (conduce Daniele Serafini).

Professor Brizzi, che cos’è l’Imperium a Roma?

"L’Imperium nasce come facoltà di comandare, ma rispettando determinate regole. Rispondendone in un primissimo tempo agli dei e, in seguito, ai valori del popolo e del senato di Roma. A un certo momento si collega direttamente a un concetto antichissimo, quello di ‘fides’, appunto il rispetto delle regole. E le regole da rispettare sono quelle del Diritto, quindi l’Imperium da molti punti di vista risponde alle regole del diritto".

Quale personaggio romano lo incarna al meglio?

"Tra gli imperatori forse Traiano. È l’uomo scelto per i valori che rappresenta. In altre epoche ci sono quelli considerati capi voluti dal fato, come Marco Furio Camillo o Scipione l’Africano".

Al concetto di Imperium è legata un’idea di etica, oggi invece il termine potere ha una connotazione negativa.

"È profondamente vero. Ad esempio, l’imperatore di ’Guerre Stellari’ è una figura negativa, nefasta. Così non è nel mondo antico, ma nel momento in cui l’imperatore repubblicano, che rappresenta il popolo romano in guerra dove ha dimostrato di saper vincere, diventa l’imperatore della seconda fase della storia di Roma, allora il rapporto del potere si rovescia".

In che modo?

"Prima il potere me lo devo meritare e il titolo di imperator lo ottengo perché ho saputo vincere, dopo sono io stesso che teoricamente reggo lo Stato romano e assicuro con la mia presenza la vittoria. Però se in questo secondo caso siamo di fronte a personaggi come Traiano, Marco Aurelio, Adriano, le cose reggono, con Caligola o Nerone un pochino meno. C’è un rovesciamento delle posizioni".

Nel libro lei definisce Paolo di Tarso un genio.

"Un genio assoluto. Sceglie di modellare l’impianto della Chiesa Cristiana, una costola dell’Ebraismo, e di modificare alcuni aspetti per evitare lo scontro frontale con lo Stato romano. Fa riferimento all’impero romano secondo il modello augusteo, secondo un nuovo patto con gli dei che riconosce la rappresentanza in terra del potere, sia pur voluta da dio. Il suo potere è giustificato per via trascendente. Tutto quello che viene in Europa dopo, fino alla Rivoluzione francese, risente di quello che Paolo ha fatto".

Qual è la grandezza di Annibale?

"È uno dei più grandi tattici della storia, a mio avviso non inferiore a Napoleone. È più grande dello stesso Scipione l’Africano, è un uomo completo perché coltissimo, collezionista d’arte, poliglotta, grande lettore. Sfida qualcosa di molto più grande di lui, cioè uno Stato che non è una polis, ma una civitas".

Ha definito l’inclusività uno degli aspetti più importanti di Roma. Se dovesse fare un esempio?

"L’inclusività è il segreto assoluto di Roma. Roma acquisisce le aristocrazie dell’impero, Traiano è spagnolo, Massimino è trace, Filippo è arabo. La capacità di integrare l’altro rende Roma padrona del mondo di allora".

Lei ha collaborato alla realizzazione di alcuni fumetti...

"Ho scritto le sceneggiature per due fumetti, il terzo non è stato realizzato perché purtroppo il disegnatore, l’amico fraterno Sergio Tisselli, è morto in tempo di Covid. Il fumetto è un linguaggio, e può essere fatto con scrupolo storico inserendo all’interno di uno scheletro storico accettabile le vicende. Un maestro è, per me, Vittorio Giardino,‘No pasaràn’ è straordinario. Lo snobismo su questo genere lo ha distrutto Umberto Eco, ma ero della sua idea ancora prima e ho amato i fumetti da quando ero ragazzo. Per questo quando Eco ha parlato della ‘Misteriosa fiamma della regina Loana’, ho capito subito a cosa si riferiva".

Annamaria Corrado