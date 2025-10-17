’Brokeback mountain’ apre la stagione del Goldoni

La stagione 2025/26 del teatro Goldoni di Bagnacavallo sarà inaugurata domani alle 21 (in replica domenica sera) con l’anteprima nazionale di ’Brokeback mountain’, basato sul racconto ’Gente del Wyoming ’di Annie Proulx e adattato da Ashley Robinson. Il libro, a vent’anni dal pluripremiato film omonimo (con Heath Ledger e Jake Gyllenhaal), si trasforma per la prima volta in Italia in una produzione teatrale con musiche dal vivo. Un’indimenticabile storia di amore, lotta e accettazione in cui i brani originali di Dan Gillespie Sells, interpretati da Malika Ayane e una live band (composta da Marco Bosco al pianoforte, Giacomo Belli alle chitarre e Giulio Scarpato al basso e contrabasso), si intrecciano in modo indissolubile alla storia, tracciando paesaggi sconfinati e dando voce al tumultuoso mondo interiore di Ennis e Jack.

Nei ruoli dei protagonisti, due giovani attori con solide esperienze alle spalle al cinema e in teatro: Edoardo Purgatori (già visto sul grande schermo in ’Diamanti’ e ’Siccità’) e Filippo Contri (’Vita da Carlo’, ’Amici per caso’), affiancati da Mimosa Campironi e Matteo Milani; la regia e l’adattamento italiano sono affidati a Giancarlo Nicoletti.

Ma ecco un po’ di trama. Wyoming, 1963: un’America rurale di estrema povertà, fatta di piccoli villaggi e popolata da sparute comunità retrograde. Quando due diciannovenni accettano un lavoro da pastori su una montagna isolata, le loro certezze di vita cambieranno per sempre, segnando le loro vite con un amore irrefrenabile e nascosto lungo vent’anni.

La pièce è una co-produzione di Teatro Carcano, Altra Scena e Accademia Perduta/Romagna Teatri. Dopo l’anteprima bagnacavallese, lo spettacolo partirà per la tournée nazionale che tornerà in Romagna, al Teatro Masini di Faenza, dal 7 al 9 gennaio 2026.

Ci sarà anche il tradizionale incontro con gli attori al Ridotto del Goldoni, domenica alle ore 18. Biglietti: da 18 a 28 euro. Diritto di prevendita: 1 euro. Prevendite: oggi e domani dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del teatro Goldoni.

Prenotazioni telefoniche (0545-64330) dalle ore 11 alle ore 13. Biglietti online: Vivaticket Informazioni: 0545 64330 e www.accademiaperduta.it