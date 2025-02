Bronson, ecco i Punchlove

Da Brooklyn il viaggio sonoro dei Punchlove, tra shoegaze e sperimentazione, approda stasera al Bronson. Il club di Ravenna (via Cella 50, Madonna dell’Albero. Info: 333-2097141) ospita alle 21 il live della giovane formazione statunitense, che sta ridefinendo i confini dello shoegaze dopo il debutto discografico dello scorso anno. Aprono la serata i ravennati Tv Fuzz, band che incarna le atmosfere Dream Pop e Neogaze.

I Punchlove, cinque polistrumentisti e ingegneri del suono – Jillian Olesen, Ethan Williams, Joey Machina, Ian Lange-McPherson e il visual artist Viz_Wel – hanno dato vita a un progetto musicale nato dall’incontro tra sperimentazione sonora e produzione DIY. Si distinguono per suoni meticolosamente costruiti, strumentali affilati e un’affiatata sintonia artistica.

Dopo essersi conosciuti all’Università di New York, i membri della band hanno trasformato la convivenza in una casa-labirinto di Brooklyn in un’esperienza creativa, dando vita all’album che avevano sempre sognato di scrivere. Il loro primo disco ’Channels’, uscito il 1° marzo 2024, ha ricevuto ampi consensi da parte della critica, ed è stato supportato da testate di rilievo come The Fader, Stereogum, NME e BrooklynVegan. Attualmente in tour europeo, i Punchlove presenteranno dal vivo anche nuovi brani inediti. Il loro primo singolo del 2025, ’(sublimate)’, è uscito il 3 febbraio, un nuovo progetto discografico che accompagnerà il loro tour americano previsto per aprile.