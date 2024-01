Bronson, in tre sul palco per una serata di band ravennati Stasera al Bronson di Madonna dell’Albero, tre giovani progetti musicali ravennati si esibiranno: Malakas, Nictagena e Don’t fuck with us (D.F.W.U.). Malakas propone un piacevole pop soul, Nictagena un viaggio tra i pianeti con influenze alternative anni '90 e Don’t fuck with us unisce jazz, hip-hop, black music e pop. Inizio alle 21.30, biglietti a 5 euro (7 alla porta). Info: 333-2097141.