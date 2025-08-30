Bronson Recording Fest a Marina. Solaris, Fernet e Mondaze: che cast

Torna sulla spiaggia di Marina di Ravenna l’appuntamento più atteso della fine estate: il Bronson Recordings Fest, la rassegna dedicata interamente alle sonorità della label ravennate.

L’edizione 2025 è in programma oggi all’Hana-Bi, il club sul mare che da oltre vent’anni ospita alcuni dei momenti più significativi della scena indipendente nazionale e internazionale (l’Hana-Bi è in viale della Pace, 452). A partire dalle 18, ad ingresso gratuito, sotto la tettoia affacciata sull’Adriatico prenderà vita un cartellone che riflette le molte anime dell’etichetta: dal noise rock viscerale dei Solaris al post-funk notturno di Alex Fernet, passando per le atmosfere dilatate dello shoegaze pesante dei lanciatissimi Mondaze e le visioni caleidoscopiche della psichedelia contemporanea dei nuovi arrivati in casa Bronson Citrus Citrus, che presenteranno in anteprima i brani del nuovo album in uscita a ottobre.

Formati a Faenza nel 2016, i Mondaze hanno pubblicato ’Linger’ per Bronson Recordings nel novembre 2024. Il nuovo album di Fernet, ’Modern Night’, è in uscita a settembre. ’In The Belly Of The Eternal Draw’ è il titolo dell’album dei Citrus Citrus (come detto disponibile in ottobre); ’...e alla fine della storia non c’è alcuna redenzione’ è l’album dei Solaris. Il dj set pre e after show è affidato a R.Y.F. e Trinity.