Bronzo per Delfino

Francesco Delfino, atleta del Circolo Ravennate della Spada, ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Under 20 disputatisi ad Antalya in Turchia nello scorso fine settimana. Dopo la fase a gironi, nella quale lo spadista ravennate aveva messo in fila sei successi in altrettanti assalti brillando sin dalla prima gara, ha debuttato in quella ad eliminazione diretta superando con un 15-12 il polacco Siwek nel gruppo dei 64 (trentaduesimi di finale), esordendo nel migliore dei modi.

Nel turno da 32 (sedicesimi), Delfino ha invece dovuto lottare sino alla fine per riuscire a superare l’ungherese Petrovszki per 15-14 in un match molto combattuto risoltosi nelle stoccate finali. Più semplici sono stati gli ottavi di finale, dove ha vinto 15-7 sul polacco Golach, mentre i quarti sono stati più combattuti come dimostra il 15-14 con cui ha superato l’ucraino Khvorost. La corsa di Delfino è però terminata in semifinale con l’ungherese Kiss vincitore all’ultima stoccata e poi la medaglia d’oro.

La premiazione del Campionato Europeo è stata anche l’occasione per consegnare a Delfino, da parte della Confederazione europea di Scherma, la Coppa Europa, che viene assegnata al primo del ranking europeo.