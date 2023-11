Brooks e Calderoni, i due scrittori a Lugo

In programma oggi a Lugo due incontri in Salone Estense promossi da Biblioteca Trisi e Caffè letterario per parlare di libri e letteratura con due autori di grande interesse nel panorama editoriale contemporaneo. Si comincia alle 17 con Kevin Brooks, acclamato autore britannico, tra i più creativi degli anni Duemila, capace di intessere fiabe e racconti neri molto apprezzati da ragazzi e ragazze. Lo scrittore presenterà il suo ultimo libro, ’Bad Castro’ (EDT-Giralangolo, 2023): un romanzo frenetico e profondo, che indaga sul tema della giustizia, dove si intrecciano i percorsi di un criminale senza scrupoli e di una poliziotta di solidi principi. Kevin Brooks sarà intervistato dalle ragazze e dai ragazzi del gruppo di Lettura della Libreria il Mosaico di Imola.

Alle 21, sempre in Salone Estense, Caffè Letterario in collaborazione con la Biblioteca Trisi accoglierà Silvia Calderoni - attrice, autrice e performer di origine lughese - che parlerà del suo esordio letterario, ’Denti di latte’ (Fandango 2023) in dialogo con Laura Orlandini.

Un romanzo dichiaratamente non autobiografico, un’immersione in un’infanzia ambientata a Lugo; un esercizio di scrittura che, nel carattere sperimentale che contraddistingue l’artista, indaga sul tema del ricordo e della memoria attraverso gli occhi di una bambina che osserva la vita che scorre attorno a lei. Per informazioni e prenotazioni dell’incontro con Kevin Brooks trisiragazzi@comune.lugo.ra.it 0545 299558.

Per informazioni sull’incontro con Calderoni: claudio@aladoro.it 0545 22388