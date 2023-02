Bruciò due campi a Solarolo: assolto

Si sentiva perseguitato da alcune persone che, a suo dire, lo stavano inseguendo: così, per proteggersi, voleva creare una cortina di fumo tra lui e loro. Il risultato: due incendi a due campi di Solarolo per un totale di otto ettari andati in fumo il 20 giugno scorso, due coltivati a orzo e sei coltivati a grano con le spighe quasi pronte per la trebbiatura bruciati insieme a una tettoia, a varie gabbie e ad altre attrezzature.

L’autore, un 47enne di Castel San Pietro Terme difeso dall’avvocato Carlo Benini, mercoledì scorso è stato assolto perché dichiarato incapace. Per lui il giudice Andrea Galanti ha anche stabilito due anni di libertà controllata in una struttura idonea. A chiedere la perizia psichiatrica anche in relazione alle dichiarazioni bizzarre rese dal 47enne, era stata la difesa stessa. I due fratelli faentini proprietari di uno dei due campi andati in fumo, si erano costituiti parte civile con l’avvocato Enrico Maria Saviotti. Secondo le verifiche disposte dal pm Monica Gargiulo, le fiamme erano state appiccate in momenti diversi e con più azioni. In particolare il 47enne aveva dato fuoco alle spighe con un accendino. In entrambi i casi i roghi si erano propagati estendendosi anche ad attrezzature vicine, cosa che aveva reso lo spegnimento particolarmente difficoltoso.

Il raccolto era andato completamente distrutto per un danno stimato in alcune migliaia di euro. Nelle vicinanze era stata recuperata una bottiglietta di liquido infiammabile.