Brumotti: "Vittima di una campagna d’odio. Ritirare la denuncia? Non si è mai scusato"

"Ritirare la querela? Lo avrei fatto, se quel ragazzo mi avesse chiesto subito scusa. O magari anche oggi: io sono venuto da Milano a Ravenna, per un processo in cui neppure gli chiedo i danni; lui avrebbe potuto fare lo stesso da Lugo, che è qui vicino, invece non lo vedo". Vittorio Brumotti più che arrabbiato appare amareggiato. Ieri mattina è stato sentito in tribunale in qualità di parte offesa – pur avendo rinunciato alla costituzione di parte civile, presente con lui l’avvocato Alessandro Pometto – nella vertenza penale contro il ’trapper’ lughese Paname, al secolo Amin Bajtit, che con l’avvocato Nicola Casadio si difende dall’accusa di minacce e diffamazione aggravate per il video choc pubblicato nel novembre 2021 contro l’inviato di Striscia la notizia.

Il filmato incriminato, dal titolo ’Brumotti Freestyle’ e che in rete aveva fatto il pieno di visualizzazioni, era stato girato nella cittadina di San Severo di Foggia e si rifaceva a un servizio di Striscia trasmesso il 5 ottobre 2021 in cui l’inviato, documentando le condizioni di degrado delle periferie urbane con l’intento di svolgere una campagna contro lo spaccio di stupefacenti, era stato aggredito e preso a pugni. "In quel quartiere – ha ricordato ieri Brumotti – ero stato aggredito, il video di quel pugno con cui mi avevano rotto lo zigomo aveva fatto il giro del web, e per un periodo non potevo uscire di casa. Poi era comparso il videoclip di questo “cantautore alternativo“ – ha detto riferendosi a Paname –, il quale si era preso la briga di andare fino a Foggia e realizzare un video nel quale fomenta l’odio con minacce di morte nei miei confronti, persino frasi contro mia madre, rincarando la dose. Minacce ne subiamo, fa parte del lavoro, ma questa volta era troppo, si era andati oltre. Per questo ho denunciato, cosa che se posso evito sempre di fare". Dopo la diffusione di quel videoclip, per il quale è imputato in concorso anche un foggiano cui il lughese si era rivolto per la pubblicazione su YouTube, Brumotti fu travolto da una campagna d’odio sulla rete: "Gli hater di tutta Italia si erano scatenati. Dietro a questo progetto c’erano anche altre persone, alcune delle quali sono riprese nel servizio che documenta l’aggressione a me e alla troupe di Striscia". Dietro questo "capolavoro", insomma, "vi erano anche altre persone per fare guerriglia-marketing contro di me".

In tribunale a Foggia il Paname aveva già patteggiato un anno e quattro mesi per vilipendio, istigazione a delinquere e tentata violenza privata. Reati dovuti alle frasi contenuto nel video, del tipo: "Brumotti m.! Sulla tua testa ci sta una taglia...;...sanno che qua paga chi sbaglia...; un proiettile costa un euro e la tua vita non vale un c...; ...se torni a San Severo ti svegli in mezzo agli ulivi". Il vilipendio era invece relativo al passaggio in cui diceva: "Sei più infame degli sbirri, anche se odio pure loro". E infine: "Sai quanti danni chiedi a Giovanni... hai preso una stecca in bocca che ti basta per sei anni". Giovanni è l’individuo che a Brumotti sferrò un pugno, rompendogli lo zigomo: "Aveva la maglia del Milan e per la sua somiglianza lo chiamavano Ibrahimović. Quel video fece milioni di visualizzazioni, ne avevo chiesto la rimozione ma si trova ancora". Da qui la risposta dell’inviato alla domanda dell’avvocato Casadio, di ritirare la querela, con l’evidente finalità di limitare i danni al proprio cliente: "Dopo il video – ha concluso Brumotti–, anziché scusarsi aveva rincarato la dose. Quanto finito in rete era davvero indecente. E dopo le lesioni facciali, me ne ha provocate altre...".

Lorenzo Priviato