Bruno Sbrighi, in mostra l’occhio di Cervia

Alla Sala Stazione Aperta di Cervia, fino al 15 marzo dalle 15 alle 18 (esclusi i festivi), le porte si aprono su un mondo da guardare. Bruno Sbrighi racconta con la luce. Fotografo di scena originario di Cervia, ha attraversato il cinema italiano con discrezione e profondità, cogliendo l’anima nascosta dietro ogni gesto.

Questa mostra è un viaggio nel suo mondo: attimi rubati al tempo, volti colti tra una battuta e l’altra, scene che non finiranno nei titoli di coda ma che restano impresse nella memoria.

Tra i suoi incontri più significativi, quello con il regista Marcello Aliprandi, che amava Cervia quanto lui. Le loro conversazioni, le passeggiate sul lungomare, il rispetto per la luce naturale hanno lasciato un’impronta nel lavoro di Bruno, che ha saputo tradurre quell’amicizia in immagini che parlano ancora oggi.

Cervia è sempre rimasta il suo orizzonte. Anche quando era sul set con Terence Hill, o quando raccontava la sua storia nella cabina di una ruota panoramica per Caterpillar su Rai Radio 2. Il sale dolce, il mare, la luce dell’Adriatico: tutto questo vive nei suoi scatti. Bruno non ha mai cercato i riflettori. Ma oggi, con questa mostra, glieli restituiamo.

Perché le sue fotografie non sono solo immagini: sono storie che continuano a parlare.