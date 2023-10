Brusi, sempre un passo avanti agli altri

Suprani

Visionario e pragmatico, romagnolo fino al midollo, juventino innato ma senza paraocchi. Giuseppe Brusi ha segnato un’epoca, anzi due, della pallavolo ravennate e nazionale. Forse nemmeno lui si sarebbe immaginato che un giorno da San Zaccaria - frazione ravennate lungo il Dismano con tante contaminazioni cesenati non trascurabili - avrebbe toccato il cielo con un dito, esultando a Rio de Janeiro davanti a più di ventimila persone, per un titolo mondiale maschile a 24 carati. Tutta la sua vita sportiva è stata contrassegnata da intuizioni, da decisioni che magari al momento potevano sembrare anche cervellotiche ma Beppe - mettendo a frutto la sua esperienza professionale come agente marittimo, operatore portuale - non aveva paura del futuro, anzi "bisogna precederlo, perchè soltanto chi ha coraggio parte in vantaggio sugli altri".

E così i risultati, copiosi e inimmaginabili poco tempo prima, hanno dato la stura ad epopee che ancora oggi nessuno mette in discussione: l’Olimpia Teodora in campo femminiLe (il suo marchio in sette degli undici scudetti) e il Porto Messaggero in quello maschile. Ravenna, in quei momenti, aveva anche un pregio: la cura e lo sviluppo del settore giovanile. Era un suo pallino che portò a risultati sbalorditivi con scudetti di categoria a ripetizione su entrambi i fronti.

Un’altra sua specialità erano i ’raid’ per assicurarsi giocatrici o giocatori i che i suoi tecnici ritenevano indispensabili; a memoria, alcune, come a Praga, nel corso dei Mondiali, per la peruviana Torrealva decisiva per la prima, storica Coppa Campioni; a Zagabria per convincere l’opposto croato Causevic che sarà l’arma totale per il ritorno nella massima divisione maschile; ad Atene per far capire al fuoriclasse russo Fomin, che poi diverrà come un ’secondo figlio’, che a Ravenna c’era tempo e modo per togliersi grandi soddisfazioni pur dopo l’uscita di scena di Kiraly e Timmons e lui lo ricambiò con due memorabili Coppe dei Campioni.

In parole povere, era sempre avanti rispetto ai rivali, contando prima nell’Olimpia poi nel Porto Messaggero e ancora Edilcuoghi su un gruppo che non gli diceva "sì" a prescindere, col quale a volte anche si scontrava ma sempre a viso aperto, senza infingimenti.

E poi Giuseppe coniugava la meglio la generosità, soprattutto nei primi tempi quando - assieme al socio Riparbelli - risolse alla sua maniera il problema di quelle atlete della Teodora non ancora inserite nel mondo del lavoro (il volley era ancora ’dilettantistico’): ne assunse cinque a tempo indeterminato ed anche la sua azienda ne trasse un beneficio, pur se nel pomeriggio le ragazze potevano allenarsi con quel ’mago’ che era Sergio Guerra e che con Brusi costituì un’accoppiata vincente, irripetibile.

Fino all’ultimo, anche se il suo fisico si stava sgretolando pian pianino, è stato vicino al volley, specie quello azzurro, tanto che poco più di un mese fa volle essere a Roma alla finalissima dell’Europeo che fruttò l’argento all’Italia di De Giorgi. Verso tutti gli ultimi presidenti federali (Magri, Cattaneo e Manfredi in particolare) ha avuto spesso espressioni di stimolo, anche di volontà di cambiamento perchè il volley nazionale non poteva vivere di rendita, ma aprire un nuovo ciclo e cambiasse passo anche e soprattutto dirigenziale. Ora in cielo, la pallavolo ravennate avrà il suo indiscutibile e meritato famedio: Angelo Costa, Sergio Guerra, Alfa Garavini e appunto Giuseppe Brusi, che fra l’altro è stato incluso nel 2018 nella ’Hall of Fame’ italiana. Quattro personaggi che rimarranno indelebili e senza i quali oggi Ravenna non avrebbe così tanta stima, prestigio ed orgoglio nel firmamento nazionale.