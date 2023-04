Bruto Carioli, la voce innamorata della Romagna

Amava dire per celia che se ne sarebbe andato il primo di aprile, perché secondo il detto romagnolo “e’ prem d’abril tot i cvaion i va in zir” (il primo di aprile tutti i coglioni vanno in giro). E fu proprio così: morì il primo aprile di quarant’anni fa. Bisogna ricordare Bruto Carioli in questo anniversario, perché ha dato vita ai canterini romagnoli di San Pietro in Vincoli, paese dove ha esercitato la professione di farmacista, per più di cinquant’anni. È il caso dire che “U n s’è cavê la voja ‘d cantê” (Non si è tolto mai la voglia di cantare), e la camerata dei canterini, più volte sciolta poi riaperta, ha segnato per San Pietro in Vincoli e per i paesi limitrofi un forte momento di aggregazione oltreché di acculturamento per tanti che si sono così avvicinati al canto popolare. Fu amico dei compositori Francesco Balilla Pratella (Lugo), Cesare Martuzzi (Forlì), Guido Bianchi (Coccolia) e conobbe diversi scrittori e poeti di Romagna, in primis Aldo Spallicci (Santa Croce di Bertinoro), Lino Guerra (Lugo), Antonio Beltramelli (Borgo Sisa), Libero Ercolani (Bastia) che hanno fornito le parole per una veste musicale. Carioli era nato ad Alfonsine nel 1902 dove i genitori gestivano un forno in centro. Dopo gli studi da geometra e da studente di farmacia all’università, si trasferì a San Pietro in Vincoli dove uno zio, fratello del padre, già esercitava la professione. Bruto così, con la moglie Alba Stanghellini e la tuttofare Libera Bendandi (la Liberina), esercitò come farmacista e come esperto erborista. Anche Carioli come altri del paese subì un periodo di carcere perché antifascista, e anche se non credente, ha nutrito sempre rispetto per chi ha una fede religiosa. Stimava anche il prete del paese, Monsignor Giuseppe Strocchi, al punto di regalargli per un Natale, un calice, accompagnando col coro la messa solenne di mezzanotte. Sono stato amico di Bruto, e posso attestare che pur se uomo dal temperamento inquieto e personaggio un po’ stravagante, è risultato simpatico a tutti per la battuta facile ed arguta e per la grande carica umana, ma soprattutto per il suo grande amore per la nostra terra e per i versi in dialetto, che anche lui ha musicato. Come non ricordare la sua ‘Rondinella d’amore’, interpretata dal soprano ravennate Giulia Ravaglia e dal tenore Otello Focaccia di San Pietro in Vincoli. Altre cante potrei menzionare, come i mesi dell’anno musicati dall’amico comune Guido Bianchi. Alla sua morte, il dottor Gioacchino Strocchi scrisse Bruto l’è môrt, la vos inamurêda dla Rumâgna (Bruto è morto, la voce innamorata della Romagna).

Nevio Spadoni