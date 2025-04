Bryon, Teresa e il povero conte Guiccioli

In tanta celebrazione byroniana, piovuta all’improvviso su Ravenna, io tifo Conte Guiccioli. La storia lo tramanda al grosso dell’immaginario solo come il "compiaciuto bue", colpevole di aver avuto accanto una donna troppo giovane. Ricordo un film, che descriveva una paradossale situazione di convenienza: un capo del personale di un grande magazzino (Alessandro Haber) che “offriva” la moglie a un dipendente (Enrico Montesano) perché creduto figlio del proprietario della catena e suo datore di lavoro.

Scoperto l’equivoco, Haber interpreta uno dei più famosi e divertenti scatti d’ira visti al cinema. Io voglio pensare al Conte Guiccioli in quel ruolo, col Byron/Montesano. Per nulla “onorato” del lustro che Teresa gli portò nella relazione col pur importante poeta, una volta scoperto come questi oltre che avventuriero e letterato, fosse un individuo con lati molto oscuri, e meritevoli a tutt’oggi di chiarezza. I motivi non sono difficilmente rintracciabili. Alludo (soprattutto) a una sorella. Oltre i confini della storia, il Conte ben sa.

E vorrei potesse riprendersi la propria dignità con uno scatto furibondo, che porti quel poeta a una miglior verifica critica. La parte divertente spero di averla offerta io, citando il parallelo con la scena in “Grandi magazzini”, film del 1986.

Matteo F. Camerani