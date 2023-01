Buche e asfalto in via XX Settembre, approvato odg leghista

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal gruppo Lega relativo alla pavimentazione di via XX Settembre. A sindaco e giunta vengono chiesti interventi rapidi visto ’che nel tratto a nord-est, a differenza degli altri tre angoli del quadrato, non è mai stata fatta la pavimentazione con ciottolato e che l’asfalto presente è in avanzato stato di degrado; che l’intero tratto è molto pericoloso per la circolazione stradale di autovetture e pedoni a causa della presenza di buche ampie e profonde’.