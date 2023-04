Buche in via Fratelli Rosselli "Situazione monitorata"

La pista ciclopedonale di via Fratelli Rosselli è degradata a causa delle radici degli alberi. Così le segnalazioni riportate su queste colonne qualche settimana fa, sono state riprese in un’interpellanza presentata da Andrea Liverani, consigliere in quota Lega e discusse nel corso dell’ultimo consiglio comunale. "Le radici degli alberi e più in generale lo stato della pista ciclopedonale rappresenta un problema per ciclisti e pedoni" ha rimarcato Liverani, sottolineando inoltre come anche nei parcheggi l’emersione delle radici dei pini, più evidenti di fronte alla pizzeria, "Rischiano di danneggiare il fondo delle autovetture".

A rispondere è stata l’assessore ai lavori pubblici Milena Barzaglia, la quale ha spiegato: "La situazione in via Fratelli Rosselli è nota e monitorata da tempo" ha spiegato l’assessore, evidenziando come le radici degli alberi costituiscano un tema complesso in quanto "intervenire per la loro rimozione può significare compromettere la stabilità dell’albero. Per questo le situazioni vengono analizzate singolarmente e valutate congiuntamente dal servizio infrastrutture e dal servizio ambiente per individuare il miglior intervento possibile che raggiunga quel punto di equilibrio tra benessere della pianta e sicurezza dell’infrastruttura".

Relativamente ai parcheggi, come sottolineato dall’assessora "sono stati recentemente individuati dagli uffici alcuni interventi per migliorarne la fruibilità. Una riprogettazione complessiva è quello di cui necessiterebbe via Fratelli Rosselli, che comporta un’intervento straordinario molto importante sia a livello infrastrutturale sia a livello paesaggistico e del verde. Ora la tempistica non è definibile per la riprogettazione globale, tuttavia come detto sono stati individuati gli interventi migliorativi".

Su quella strada si era inoltre mobilitato anche il quartiere Borgo, il cui presidente Gianluca Baccarini aveva esplicitato che il quartiere stesso aveva attenzionato la questione marciapiedi e pista ciclopedonale di via Fratelli Rosselli "Perchè legate al tema della mobilità sostenibile. Quella strada è infatti un asse di mobilità delicata perchè funge da contrappeso alla circonvallazione. E la ciclabile francamente non è molto utilizzata perchè presenta strettoie e lo spazio è meno funzionale di altre piste ciclabili".

Tra gli interventi su cui si è ragionato quindi: "La deviazione delle direzioni di traffico, i punti di sfogo e i parcheggi. Bisognerà potenziare gli spazi dedicati ai ciclisti affinché si possa ridurre il numero di auto. Questi sono gli ambiti sui quali ci siamo concentrati", ma sui quali evidentemente occorrerà ancora un po’ di tempo.

d.v.