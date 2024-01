"Buche nello stradello a Pinarella"

Arriva da un cittadino, Luca Crepaldi, la segnalazione relativa "alla situazione dello stradello che costeggia gli stabilimenti balneari del tratto che va dall’inizio della pineta di Pinarella fino a Tagliata". Non è la prima volta che viene sollevato il problema relativo a sicurezza, scarsa illuminazione e presenza di buche le quali potrebbero causare facile e cadute o rottura delle gomme di bici. "La strada che costeggia gli stabilimenti – dice – non è più percorribile a piedi e tanto meno in bicicletta, in quanto le buche sono aumentate di anno in anno ed ora quando piove ci sono pozzanghere ogni 5/6 metri. La pineta che costeggia è priva di illuminazione, e nel periodo estivo la sera non è frequentata in quanto si susseguono tententavi di furto, ed e ormai noto a tutti i residenti che è diventata un luogo di spaccio di sostanze stupefacenti. Giornalmente faccio delle lunghe camminate con la mia compagna, e mi chiedo come sia possibile che solo a qualche km di distanza precisamente a Cervia e Milano marittima la situazione si presenta totalmente diversa. Mi chiedo: esistono cittadini e turisti di serie B?"

i.b.