Buchi nei muri e stanze vuote "Ma la palestra riapre a settembre"

C’è una scritta sul muro all’interno della sala lotta della palestra Lucchesi di Faenza. "È stata realizzata con l’idropulitrice" dice il presidente Giovanni Morsiani. Riporta due date: il 6 maggio e il 16 maggio. Accanto ci sono due numeri separati da virgola: 2,10 e 4,50 e indicano in metri l’altezza raggiunta dall’acqua all’interno della struttura comunale, al civico 3 di via Cimatti. All’interno della grande sala ci sono settecento metri di tappeti per l’allenamento di ginnastica e lotta, e la parete di arrampicata. "Questa sala l’abbiamo ripulita dal fango e dall’acqua, la parete di arrampicata invece era stata utilizzata dal 1994 al 2020, quell’anno abbiamo sospeso l’attività perché secondo le disposizioni avremmo dovuto sanificarla dopo ogni esercitazione" specifica Morsiani. Fino all’inizio di maggio quei grandi spazi erano utilizzati da centinaia di atleti. La prima alluvione ha devastato tutto. "Nei giorni seguenti avevamo rimosso il fango, ripulito le attrezzature e le coppe. È stato un grande lavoro durato settimane" Due per la precisione, e non si era ancora concluso quando la seconda alluvione ha devastato tutto ciò che rimaneva della palestra Lucchesi.

Le sale più interne sono contenitori vuoti e assomigliano a un cantiere abbandonato. Non c’è elettricità, i quadri sono divelti, ci sono pezzi di legno, ponteggi e luci da cantiere su residui di polvere di terra. Peggio ancora la zona degli spogliatoi che era stata ristrutturata nel 2010 con 150mila euro di risorse della società sportiva. Oggi sembra il teatro di un conflitto bellico: buchi nei muri di cartongesso, maniglie spaccate, controsoffitti pendenti e buio pesto. In quelli che erano gli uffici non c’è più nulla, se non una sedia e un paio di stivali di gomma. Le stanze sono vuote, l’intonaco è stato grattato via col fango, restano i segni dell’acqua oltre l’altezza uomo e alcune bacinelle per terra che raccolgono le infiltrazioni del tetto.

Non va meglio nella ‘zona fitness’. Del bagno turco infatti è rimasto intatto solo l’interno, sventrata invece la copertura esterna che lascia in mostra il sistema di contenimento del calore. "Questa parte, come la sala pesi è stata fortemente compromessa – sottolinea Morsiani –, purtroppo quella zona era il nostro sponsor nel senso che ci autofinanziavamo con quei servizi. Adesso è tutto più complicato. Se vogliamo ricomprare le attrezzature servono 500mila euro, altri 600mila per sistemare l’acqua calda e il riscaldamento". Il Comune nella stima complessiva per il ripristino della struttura ha conteggiato 1 milione e 800mila euro. Cifre astronomiche da sostenere che si scontrano con la voglia e con la necessità di ripartire.

"Qui settimanalmente entravano un migliaio di persone. Per questo nei nostri piani le attività ricominceranno a settembre – conclude Morsiani –, solo lotta e ginnastica, solo bambini e l’agonistica, senza spogliatoi e con mezza palestra interdetta al passaggio".

Le incognite dopo tre mesi sono ancora tante, a cominciare dall’impianto elettrico da rifare sui 2.500 metri quadri di spazi e dal riscaldamento. Manca ancora molto per una ripartenza completa.

Damiano Ventura