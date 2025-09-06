"Bufera, emergenza finita". Ma le pinete restano chiuse

A poco meno di due settimane dall’evento calamitoso che ha fortemente colpito la località di Milano Marittima arriva, dalla Protezione civile, un nuovo aggiornamento dalle tante attività di messa in sicurezza e ripristino. Sul fronte del verde e delle alberature, il bilancio ormai definitivo conferma circa 320 piante pubbliche e private cadute in ambito urbano e una stima di circa 1000 alberi caduti nella pineta di Milano Marittima.

Nel frattempo, in pineta sono in corso le operazioni di apertura dei sentieri principali, bloccati dalle piante cadute, operazione indispensabile per garantire la prevenzione degli incendi. Al momento non è prevista la riapertura della pineta, in quanto le operazioni di messa in sicurezza necessitano ancora di tempo. In città restano da liberare alcune aree verdi dal materiale accatastato, mentre proseguono le operazioni di smaltimento del materiale stoccato nel piazzale di Via Ascione. Sono in fase di completamento anche gli interventi di ripristino dei marciapiedi danneggiati. Le operazioni di taglio, sgombero e cippatura hanno coinvolto in questi giorni 160 tra operai e tecnici, oltre a 60 mezzi d’opera, comprese gru e mezzi speciali per il taglio e lo spostamento dei tronchi. Alla macchina dell’emergenza hanno operato giornalmente 40 vigili con 16 mezzi, e complessivamente in queste due settimane hanno eseguito 150 interventi, anche di grande complessità, in prevalenza riguardanti la rimozione di alberi caduti su auto e abitazioni. Sono stati 50 i volontari di protezione civile coinvolti, mentre la Polizia Locale ha svolto un continuo monitoraggio del territorio, anche con l’istituzione di turni notturni extra nei giorni di allerta meteo, con 53 pattuglie e 120 agenti che si sono avvicendati, oltre all’ausilio di 2 pattuglie della Polizia Locale di Ravenna e 1 pattuglia della Polizia provinciale. Gli agenti hanno eseguito oltre 240 interventi. Diverse anche le attività di Hera che ha anche messo in campo una task force dei Servizi Ambientali ha visto coinvolti fino a 46 uomini al giorno (fra autisti, tecnici coordinatori e operatori a terra) e fino a 26 mezzi per la raccolta delle alberature cadute e la pulizia delle strade. In particolare, solo sul fronte dello spazzamento, sono state operative fino a 12 spazzatrici al giorno, affiancate a mezzi compattatori e caricatori per la raccolta degli aghi di pino.

Interventi su 78 utenze per la rete gas mentre sono ancora in fase di ripristino gli interventi più complessi sulla rete di pubblica illuminazione su tratti più ridotti. Infatti, il nubifragio ha danneggiato 30 lampioni e centinaia di metri di canalizzazioni. "Oggi possiamo dire che la fase più critica dell’emergenza è alle nostre spalle. Desideriamo ringraziare in primo luogo i cittadini e le imprese" ha commentato il sindaco Mattia Missiroli.

Ilaria Bedeschi