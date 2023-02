Bufera sui pavoni "Contro di me 300 mail Non li catturo più, ma il problema resta"

Marino Castellucci, lei è l’allevatore di Civitella, nel Forlivese, che si era offerto di prelevare i pavoni di Punta Marina. Ora il Comune ha ufficializzato il suo passo indietro. Quanto hanno pesato sulla sua decisione le proteste degli animalisti?

"Guardi, in questi giorni (il Carlino ne ha scritto il 17 febbraio, ndr), ho ricevuto oltre 300 mail, senza contare le telefonate".

Quale è il contenuto di queste comunicazioni?

"Di base ho trovato una grande ignoranza, intesa nel vero senso della parola".

Può essere più preciso?

"Ho scoperto che tanti parlano perché gli è stato messo un pezzo di carne in bocca, la lingua. E parlano senza sapere quello che dicono".

In buona sostanza, Castellucci, di cosa l’hanno accusata?

"Tanti hanno detto ’ecco, arriva un allevatore di suini a prendere i pavoni per darli da mangiare in giro’. Ma quando mai. E sì, lo confermo, ho allevato anche suini. E poi anche sui prezzi, ne sono state dette tante, quando si sarebbero venduti da 20 a 40 euro per animale".

Ha ricevuto anche minacce?

"Molto velate, ma non entro nel merito. Ho 67 anni, sono single, non ho bisogno di limarmi la testa con queste cose".

Lei aveva già programmato di catturare i pavoni con tutta l’attrezzatura necessaria: l’ha già acquistata?

"Sì, ho speso 850 euro per le reti. Soldi già sborsati, perché li volevano in anticipo. Le reti invece mi devono ancora arrivare. Io comunque volevo fare solo il bene degli animali. Consideri che non è mica facile catturare i pavoni".

In un giorno, per avere un’idea, quanti prevedeva di prenderne?

"Dieci, se va bene. Ci vuole del tempo. Io poi disto 70 chilometri da Punta Marina, avrei avuto bisogno di un rimborso spese, per la benzina, da parte del Comune. Non l’avrei fatto per guadagnarci, ma nemmeno per perderci".

E invece..

"Ripeto: volevo farlo per il bene degli animali, non li avrei mai venduti a commercianti. Mi ero già messo in contatto con parchi e conventi che hanno ampi giardini per portargli i pavoni".

Ha ricevuto risposte?

"Sì. Un convento della provincia di Fano si era detto interessato, dato che ha a disposizione un’area verde di un paio di ettari".

Si aspettava questa mole di proteste?

"No, non così tanto. Però a chi protesta voglio dire una cosa: tra 4-5 anni, secondo i miei calcoli, i pavoni potrebbero essere più di 500".

A che ritmo si riproducono?

"Una coppia fa da 3 a 7-8 piccoli all’anno. Ecco. Aumenteranno a rotta di collo. A Punta Marina ho visto sacchetti con ciambelle e dolci distribuiti ai pavoni. Più mangeranno, più grassi diventeranno, più si riprodurranno. Quando saranno 500, diventeranno un vero problema e allora si ricorderanno di Castellucci e magari diranno ’aveva ragione’".

E a quel punto, come si risolverà il problema?

"Quando saranno così tanti? Col piombo. Si dovrà usare il piombo. 10-20 pavoni non disturbano, ma 500? Anche la cioccolata fa bene, ma se ne mangi troppa..."

Luca Bertaccini