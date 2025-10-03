Bufera sull’ex consigliere Conte: "Brutti attacchi personali"

Bagarre in consiglio comunale martedì sera. La ‘scintilla’ è scoccata in occasione della votazione del Documento unico di programmazione 2026-2028 (poi approvato con i voti della maggioranza) con un attacco del sindaco all’ex consigliere Alain Conte. Le parole del primo cittadino arrivano dopo gli interventi dell’opposizione con cui si è dato vita a un botta e risposta tra i due schieramenti. "Dobbiamo essere coerenti, non si può parlare di forese senza esserci mai stati – spiega il sindaco Mattia Missiroli –. Il vostro referente principale (Alain Conte, ndr) si è dimesso dopo pochi mesi perché è difficile essere qua a impegnare del tempo, lo so anche io. Ma è tutti i giorni nei social a dire cose non vere. Finché sono sui social io le accetto come non vere ma quando sono qui dentro (in sala consiglio, ndr) non le accetto più. Uno è il referente principale dell’opposizione, si dimette dal suo ruolo e poi continua a polemizzare su Facebook dicendo anche cose non vere".

A queste parole ha replicato ieri Silvia Elena Berlati, presidente dell’associazione Cervia Ti Amo che aveva nominato proprio Conte come rappresentante in consiglio comunale, che dichiara: "Mi sono meravigliata dell’attacco che il sindaco Mattia Missiroli ha fatto riferendosi, senza mai nominarlo, ad Alain Conte, nostro rappresentante eletto nelle file della lista civica Mazzolani Sindaco. Non voglio ripercorrere le ragioni che ci hanno spinto a chiedere al nostro rappresentante di dimettersi dal consiglio comunale, sono note e le abbiamo ampiamente motivate. L’uscita dal Consiglio comunale non ci preclude, però, la possibilità di dissentire pubblicamente da decisioni che la giunta propone in consiglio o prende. Lo facciamo insieme, a nome della nostra associazione. Il sindaco, da una posizione privilegiata, ha attaccato un privato cittadino per aver condiviso un post della nostra pagina, quando avrebbe potuto rispondere alle questioni che noi abbiamo evidenziato e se, come dice lui, sono solo falsità, avrebbe potuto chiarirle. Cosa che non ha fatto. Attaccare così noi e chi ci ha rappresentato fino a gennaio in consiglio non mi pare corretto e lo ritengo poco rispettoso".

Sempre ieri è arrivata anche la replica del consigliere d’opposizione Massimo Mazzolani: "Sulla discussione al documento unico di programmazione ci sono state dichiarazioni e attacchi personali del sindaco nei confronti di ex consiglieri, quindi non presenti, che non condivido non solo perché irrispettoso ma anche perché nel nostro comune, a mia memoria, non si è mai negata la libertà di espressione e visto anche la risonanza nei media che c’è stata, non sarebbe male che il sindaco si scusasse".

Ilaria Bedeschi