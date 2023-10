Bullismo a Lugo. Condannato a un anno

Un anno con pena sospesa, e non menzione. È la condanna inflitta nel primo pomeriggio di ieri dal giudice Federica Lipovsceck a un 22enne accusato di stalking nei confronti di un paio di studenti lughesi. La difesa (avvocato Francesco Papiani) aveva chiesto la riqualificazione dell’accaduto nel più mite reato di molestie.

Per gli stessi fatti, diventati oggetto di denunce presentate da due ex studenti di un istituto di Lugo, due ragazzi avevano già patteggiato pene di 8 e 9 mesi, mentre l’allora preside era stata assolta dall’accusa di omessa denuncia in quanto non sapeva.

Secondo l’accusa, i tre per tre anni, fino al 2019, avrebbero preso di mira un gruppo di compagni di scuola ribattezzati con nomignoli tesi a evidenziarne presunte caratteristiche fisiche (topo, fishman). Ma anche bersagliati con lanci di mozziconi bagnati, pallini di carta e briciole di merendine durante e dopo le ore di lezione.

Uno veniva apostrofato come ’frocio’, un altro aveva riportato un livido dopo essere stato spinto e avere battuto contro lo spigolo del banco. Davanti al giudice Lipovscek, in aula a suo tempo i due avevano rivissuto quei momenti tra i banchi di scuola. In particolare il primo veniva apostrofato con soprannomi irridenti, ma spesso veniva fatto anche oggetto di insulti pesanti e sessisti. "Un giorno il prof di religione provò a far tornare la pace tra noi", aveva raccontato, allorché il compagno "non ne voleva saperne e disse che piuttosto mi avrebbe spaccato le ossa".

Le contestate aggressioni avvenivano quasi sempre a scuola: ma una volta il ragazzo era stato preso di mira mentre tornava a casa. "Mi diceva: ’non sei un vero uomo, affrontami se hai le palle’". E i professori? "Facevano note sul registro. All’epoca mi rivolsi ai due vicepresidi, loro gli parlarono minacciandogli di fare note. Ma quando in classe c’erano altri professori, mancava di rispetto persino a loro".

L’ex studente era arrivato al punto di avere paura "quando tornavo a casa da scuola: temevo di incontrare lui e gli altri del gruppo".

Un anno uno dei due che ha già patteggiato, era stato bocciato: ma nonostante ciò, avrebbe insistito nelle sue condotte, approfittando degli intervalli tra le lezioni.

Questo fino all’episodio più brutto che aveva spinto a vittima a sporgere denuncia: "Dopo essere entrato nella mia classe uno di loro", non il 22enne, "mi spinse facendomi battere la schiena contro lo spigolo del banco: tornai a casa in lacrime". Lui era arrivato al punto di usare sui social un nome diverso dal proprio, per timore di essere bersagliato anche lì. Anche la seconda vittima si era decisa a sporgere denuncia dopo l’aggressione fisica all’amico: "Mi accusavano di essere il lecchino dei professori e a volte mi apostrofavano con insulti. Io ero soltanto riservato. La denuncia quattro mesi dopo la feci quando il mio amico fu sbattuto contro il banco".