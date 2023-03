Bullismo e cyberbullismo: come sconfiggerli

Il bullismo è nato alla fine degli anni 70. Ci sono meccanismi psicologici del gruppo o della classe, dinamiche interne. Il bullo nasconde traumi e disagi, il bullismo si può manifestare sotto forma di rabbia, prepotenza, violenza fisica e psicologica. Per arginare il problema è nata “Convy School”: cioè un aiuto valido per denunciare in modalità anonima il bullismo all’interno delle scuole, dove il 42% degli alunni ha subito violenze psicologiche. Il fenomeno del bullismo è più frequente nel Nord Italia, dagli 11 ai 17 anni ne soffre circa il 20%. Il termine bullismo è stato inventato da Bill Belsey, che unisce la parola “Cyber” e la parola “Bullismo” che deriva dall’ Inglese bullying. Nel mondo 246 milioni di bambini e adolescenti subiscono il bullismo a scuola. In Italia il numero totale di casi gravi di bullismo e cyberbullismo è di 19.800. Ci sono diversi tipi di bullismo: quello verbale che si trasmette a parole, quello fisico che si esprime con orribili gesti fisici, quello sociale quando un gruppo ti esclude ripetutamente e il cyberbullismo che si trasmette attraverso i social. La strategia migliore è la prevenzione, alla base della quale c’è la promozione di un clima culturale, sociale ed...