Bullo a processo, per prof e vicepreside nessun episodio particolare da segnalare

Per tre anni, fino al 2019, avrebbe bullizzato due compagni di scuola, un istituto superiore della Bassa Romagna, insieme ad altri amici che hanno già patteggiato pene a 8 e 9 mesi. Per lui, un 22enne residente in un paese della Bassa Romagna, è in corso il processo per stalking e ieri davanti al giudice Federica Lipovscek sono stati chiamati a testimoniare il prof di religione e il vicepreside dell’istituto nonché coordinatore della classse dei ragazzi. Due, in particolare erano chiamati da tre compagni, tra cui l’imputato (difeso dall’avvocato Francesco Papiani), con nomignoli tesi a evidenziarne presunti difetti fisici ("topo", "fishman"), ma anche fatti oggetto di sberleffi, bersagliati con lanci di mozziconi bagnati, pallini di carta e briciole di merendine durante e dopo le ore di lezione. Uno di loro veniva apostrofato come "frocio", un altro riportò un livido dopo essere stato spinto e aver battuto contro lo spigolo del banco. E poi c’era la frase "Ti spezzo le ossa" che, secondo l’accusa, sarebbe stata pronunciata dal 22enne all’indirizzo di uno dei due ragazzi presi di mira, durante l’ora di religione. Da qui l’escussione del docente che in buona sostanza ieri ha negato di avere sentito la frase e, insieme al vicepreside della scuola, ha riferito di non avere riscontrato particolari problematiche all’interno di quella classe se non normali prese in giro: in ogni caso tutto circoscrivibile nell’ambito della dialettica adolescenziale e di una normale dinamica scolastica. E che, se avessero avuto percezione di qualche episodio negativo, lo avrebbero indicato nero su bianco nei registri. Il processo è stato rinviato a metà ottobre per l’eventuale esame dell’imputato e la discussione.