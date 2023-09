Bunge azienda ‘locale’: "Soia, farine e biodiesel ma l’occhio è al territorio"

Produrre avendo cura della comunità in cui si agisce. È questo uno dei punti fermi dell’attività di Bunge a Ravenna, presente in Italia dal 2004 quando rilevò a Porto Corsini la Cereol, prima di proprietà del gruppo Ferruzzi. Lo stabilimento Bunge di Ravenna – in cui operano 150 addetti diretti e 160 indiretti nel contesto di una realtà che ha più di 200 anni di storia con 350 stabilimenti in 40 Paesi e oltre 23mila dipendenti – è dedicato da una parte alla spremitura della soia, dall’altra alla produzione di farine proteiche per alimentazione e senza trascurare il biodiesel. In particolare, la parte di stabilimento dedicato alla spremitura della soia nel 2020 ha ridotto le emissioni di CO2 di oltre il 20%, il consumo di energia del 10%, i consumi idrici del 30% e lo smaltimento dei rifiuti per la quasi totalità. La produzione annuale è di oltre 750mila tonnellate di farina e di oltre di 200mila tonnellate di olio e le prestazioni dello stabilimento gli hanno valso il premio come ‘Best Bunge Global Crushing Facility’ tra tutte le 52 sedi di spremitura globali di Bunge. Da parte sua, lo stabilimento per l’imbottigliamento dell’olio ha una capacità di imbottigliamento annuale pari a 70mila tonnellate, con quattro linee di imballaggio, e l’impianto per la produzione di biodiesel (Novaol), ha una capacità di produzione di 198mila tonnellate di biodiesel e 30mila tonnellate di glicerina per uso farmaceutico all’anno. Tutte attività svolte con le migliori tecnologie disponibili sul mercato sia sul fronte produttivo che su quello della tutela ambientale e per le quali sono necessari investimenti continui.

"Siamo una grande azienda e Porto Corsini Ravenna è uno dei tanti stabilimenti nel mondo – spiega Saverio Panìco, 41 anni, direttore commerciale di Bunge in Italia – ma vogliamo essere molto ‘locali’ nelle comunità in cui operiamo e contribuire al loro sviluppo, restituendo parte di quello che ci consegnano attraverso il lavoro dei loro abitanti e le aree su cui operiamo". Un’attenzione al territorio che si declina in vari aspetti che vanno dal servizio di volontariato dei dipendenti nelle mense della Fraternità di Borgo San Rocco al sostegno a gruppi sportivi fino alle donazioni per il Covid (18mila euro) e per l’alluvione (25mila euro). Per quel che riguarda la donazione di prodotti sono 1.200 i litri di olio annuale dati al gruppo sportivo Drago, 900 quelli al Banco Alimentare e 1.000 alla mensa di Fraternità di San Rocco. Infine, 2.000 euro sono andati al volontariato per l’iniziativa ‘Un Orto per Tutti’ presso la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo di Ravenna, è stata donata una barella alla Pubblica Assistenza Città di Ravenna e 3 macchinari del laboratorio chimico dell’Itis Nullo Baldini.

Giorgio Costa