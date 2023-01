Bunge dona macchinari all’Itis

Un mineralizzatore, un distillatore a corrente di vapore e un abbattitore di fumi acidi sono stati donati dalla Bunge, azienda leader mondiale nel settore agroalimentare e degli ingredienti, all’Itis Nullo Baldini di Ravenna. Le attrezzature del laboratorio chimico saranno utilizzate dagli studenti dei corsi specialistici di quarta e quinta superiore. Il team Quality e Food Safety di Bunge, tra l’altro, ha visitato di recente l’istituto e ha organizzato una giornata di formazione con esercitazioni pratiche, per consentire agli studenti di esplorare il funzionamento delle attrezzature.

"Siamo felici di continuare e ampliare la nostra collaborazione con l’istituto Nullo Baldini, offrendo agli studenti la possibilità di studiare e applicare le conoscenze teoriche con strumenti all’avanguardia che non sono comunemente disponibili nelle scuole, ma che vengono utilizzati ogni giorno in aziende come la nostra – dichiara Saverio Panico, responsabile commerciale e territoriale di Bunge Italia –. Ci impegniamo ogni giorno per restituire al territorio e alla comunità ravennate, in cui abitiamo e operiamo".